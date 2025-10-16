TÜİK verilerine göre il olması beklenen 19 ilçe açıklandı! İl sayısının 100 olması öngörülüyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre il olmaya en güçlü aday ilçeler açıklandı. İlçelerin nüfusunun yüz bini geçmesi, sosyoekonomik durumu, diğer il veya ilçelere ulaşılabilirliği gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, nüfusu 100 bini aşan ve sosyoekonomik gelişmişliğiyle öne çıkan bazı ilçeler, **“il olmaya en güçlü adaylar”** arasında gösterildi. Ulaşım olanakları, ekonomik potansiyeli ve bölgesel konumu gibi faktörlerin değerlendirildiği listede dikkat çekici isimler yer aldı.
1 | 21