TÜİK verilerine göre il olması beklenen 19 ilçe açıklandı! İl sayısının 100 olması öngörülüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, nüfusu 100 bini aşan ve sosyoekonomik gelişmişliğiyle öne çıkan bazı ilçeler, **“il olmaya en güçlü adaylar”** arasında gösterildi. Ulaşım olanakları, ekonomik potansiyeli ve bölgesel konumu gibi faktörlerin değerlendirildiği listede dikkat çekici isimler yer aldı.