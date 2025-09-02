Türk sanılan ama yabancılara geçmiş 25 marka! Listedeki her bir markaya çok şaşıracaksınız
Bir zamanlar yerli olarak bilinen pek çok marka artık yabancı yatırımcıların kontrolünde. Liste gören herkesi şaşırtmayı başardı.
Türkiye’de tüketicilerin uzun yıllar boyunca milli değer olarak benimsediği bazı markalar, global firmaların satın almalarıyla el değiştirdi. Gıda ve içecekten teknolojiye, temizlik ürünlerinden tekstile kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu markaların yabancı sermayeye geçişi, ünlü şirketlerin el değiştirmesiyle sonuçlandı. İşte Türk sanılan ama yabancılara geçmiş 25 marka: