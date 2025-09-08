Türkiye'de en çok traktöre sahip 17 il açıklandı! İşte en fazla traktör bulunan ilimiz!

Türkiye genelinde traktör sayılarının illere ve yıllara göre dağılımını ortaya koyan veriler, tarımda makineleşme seviyesini gözler önüne serdi. Tarımsal üretim kapasitesi yüksek olan Konya ve Manisa liderliği üstlenirken, bazı illerde düşük traktör varlığı modern tarıma geçiş için önemli bir gelişim alanı sunuyor.