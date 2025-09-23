Türkiye’de vergi pençesine takılmayan 10 otomobil; Tüm otomobillerden hızlı satılıyor
Ülkemizde satışı bulunan ve araç satın alanların da tercih ettiği bu 10 otomobil yüksek vergi dilimlerinden çok etkilenmiyor.
Türkiye’de otomobil satın alma süreci artık bir yatırıma dönüştü. Bu nedenle vatandaşlar otomobil satın alırken kar elde edebilmeyi hedefliyor.
DÜŞÜK VERGİ DİLİMİNE GİREN 10 OTOMOBİL
Düşük vergi dilimine giren ve hızlı alınıp hızlı satılan 10 otomobil ise şöyle:
RENAULT CLIO 1.0 TCe —ÖTV bandı: %70–%90 (motor hacmi küçük; düşük ÖTV bandına girme olasılığı yüksek).
