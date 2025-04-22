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  4. Türkiye'deki en güçlü 30 üniversite diploması açıklandı: Mezuniyet günü iş buluyorlar

Türkiye'deki en güçlü 30 üniversite diploması açıklandı: Mezuniyet günü iş buluyorlar

Ülkemizdeki üniversiteler, uluslararası derecelerde üst sıralara doğru tırmanırken bir yandan da bu üniversitelerin diploma gücü gözler önüne seriliyor. Söz konusu başarı, mezuniyet diplomalarının küresel geçerliliğini ve saygınlığını yükseltiyor. Times Higher Education (THE) 2025 ve QS World University Rankings 2025 verilerine göre Türkiye'nin en güçlü 30 üniversite diploması açıklandı.

Türkiye'deki en güçlü 30 üniversite diploması açıklandı: Mezuniyet günü iş buluyorlar - Sayfa 1

Söz konusu sıralamalar, üniversitelerin global eğitim ve profesyonel arenadaki yerlerini yansıtarak, mezunlarının diplomalarının uluslararası geçerliliğini ve değerini artırmaktadır. Bilhassa ilk 10'daki üniversiteler, mezunlarına yurt dışında yüksek lisans ve iş başvurularında mühim getiriler sağlamaktadır.

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Türkiye'deki en güçlü 30 üniversite diploması açıklandı: Mezuniyet günü iş buluyorlar - Sayfa 2

30. Sakarya Üniversitesi​

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Türkiye'deki en güçlü 30 üniversite diploması açıklandı: Mezuniyet günü iş buluyorlar - Sayfa 3

29. Akdeniz Üniversitesi

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Türkiye'deki en güçlü 30 üniversite diploması açıklandı: Mezuniyet günü iş buluyorlar - Sayfa 4

28. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

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