Türkiye'den Yunan Adalarına giden feribotların ücretleri açıklandı: İşte 2025 tarifesi
Kapıda vize uygulamasıyla son yıllarda Türklerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan Yunan Adaları tatili için 2025 feribot ücretleri belli odu
Türkiye'de tatil yapmak pahalı mı? Bu soru yıllardır tartışılıyor. Bazılarına göre Türkiye'de tatil yapmanın bedeli otellerin ve sahilinin kalitesi nedeniyle normal seviyelerde. Ancak bir diğer kesim ise Ege ve Akdeniz sahilindeki tatilin fiyatını oldukça yüksek buluyor.
Bu nedenle özellikle son yıllarda neredeyse Türkiye ile aynı paraya denk gelen Yunan Adaları tatili rağbet görüyor. Öyle ki daha sezon tam açılmamışken bile önünde uzun kuyrukların oluştuğu Yunan Adaları feribot görüntüleri sosyal medyaya damga vuruyor. Peki 2025 yılında Yunan Adaları'na feribot ile gitmek ne kadar? İşte tatilciler için Yunan Adaları feribot ücretleri: