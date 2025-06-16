Türkiye'den Yunan Adalarına giden feribotların ücretleri açıklandı: İşte 2025 tarifesi

Bu nedenle özellikle son yıllarda neredeyse Türkiye ile aynı paraya denk gelen Yunan Adaları tatili rağbet görüyor. Öyle ki daha sezon tam açılmamışken bile önünde uzun kuyrukların oluştuğu Yunan Adaları feribot görüntüleri sosyal medyaya damga vuruyor. Peki 2025 yılında Yunan Adaları'na feribot ile gitmek ne kadar? İşte tatilciler için Yunan Adaları feribot ücretleri: