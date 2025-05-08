  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Türkiye'nin 60 yaş altı en zengin Türkleri açıklandı! Ali Koç bakın kaçıncı sırada

Türkiye'nin 60 yaş altı en zengin Türkleri açıklandı! Ali Koç bakın kaçıncı sırada

Ekonomi dalında en saygın yayın kuruluşlarından Forbes, her sene açıkladığı Türkiye'nin en zengin iş insanları listesine bu yıl da yer verdi. Forbes'in açıkladığı listeye yeni giren isimlerin dışında 60 yaş altındaki zengin iş insanları da plana çıktı

Türkiye'nin 60 yaş altı en zengin Türkleri açıklandı! Ali Koç bakın kaçıncı sırada - Sayfa 1

Listeye geçtiğimiz yıl katılan Baykar şirketinin CEO'su Selçuk Bayraktar (45) en genç milyarder olurken, onu kendisinden 1 yaş büyük ağabeyi Haluk Bayraktar (46) takip etti. Listede Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç da bulunuyor. İşte 60 yaş altı en zengin Türk iş insanları

1 | 16
Türkiye'nin 60 yaş altı en zengin Türkleri açıklandı! Ali Koç bakın kaçıncı sırada - Sayfa 2

1. Erman Ilıcak 

3 milyar dolar

Rönesans Holding

Yaş: 57

2 | 16
Türkiye'nin 60 yaş altı en zengin Türkleri açıklandı! Ali Koç bakın kaçıncı sırada - Sayfa 3

2. Filiz Şahenk

2,5 milyar dolar

Doğuş Holding

Yaş: 57

3 | 16
Türkiye'nin 60 yaş altı en zengin Türkleri açıklandı! Ali Koç bakın kaçıncı sırada - Sayfa 4

3. Hamdi Ulukaya

2,3 milyar dolar

Chobani

Yaş: 52

4 | 16