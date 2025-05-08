Türkiye'nin 60 yaş altı en zengin Türkleri açıklandı! Ali Koç bakın kaçıncı sırada

Listeye geçtiğimiz yıl katılan Baykar şirketinin CEO'su Selçuk Bayraktar (45) en genç milyarder olurken, onu kendisinden 1 yaş büyük ağabeyi Haluk Bayraktar (46) takip etti. Listede Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç da bulunuyor. İşte 60 yaş altı en zengin Türk iş insanları