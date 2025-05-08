Türkiye'nin 60 yaş altı en zengin Türkleri açıklandı! Ali Koç bakın kaçıncı sırada
Ekonomi dalında en saygın yayın kuruluşlarından Forbes, her sene açıkladığı Türkiye'nin en zengin iş insanları listesine bu yıl da yer verdi. Forbes'in açıkladığı listeye yeni giren isimlerin dışında 60 yaş altındaki zengin iş insanları da plana çıktı
Listeye geçtiğimiz yıl katılan Baykar şirketinin CEO'su Selçuk Bayraktar (45) en genç milyarder olurken, onu kendisinden 1 yaş büyük ağabeyi Haluk Bayraktar (46) takip etti. Listede Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç da bulunuyor. İşte 60 yaş altı en zengin Türk iş insanları
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