Türkiye'nin en iyi 100 lisesi açıklandı: Galatasaray Lisesi ikinciliğe düştü

Bu sıralama, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024 yılı yerleştirme neticelerine dayanmaktadır. Aynı zamanda, Yesimkirman.com, EğitimGO ve Eğitim.net.tr gibi sektörde tanınan saygın eğitim mecraları da bu verileri derlemiştir.​