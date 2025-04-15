Türkiye'nin en iyi 100 lisesi açıklandı: Galatasaray Lisesi ikinciliğe düştü
Türkiye'nin en iyi 100 lisesi, 2024 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) yerleştirme sonuçlarına göre listelenmiştir. Bu sıralama, öğrencilerin yerleştirme puanlarına ve yüzdelik dilimlerine dayanarak sizler için tarafımızca oluşturulmuştur. Sıralama, farklı eğitim haber siteleri ve kaynaklar tarafından yayımlanan neticelere göre düzenlenmiştir.
Bu sıralama, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024 yılı yerleştirme neticelerine dayanmaktadır. Aynı zamanda, Yesimkirman.com, EğitimGO ve Eğitim.net.tr gibi sektörde tanınan saygın eğitim mecraları da bu verileri derlemiştir.
İlk 100 lisenin tam listesi, taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle birlikte Yesimkirman.com, EğitimGO ve Eğitim.net.tr sitelerinde detaylı olarak yer almaktadır. İşte Türkiye'nin en iyi 100 lisesi: