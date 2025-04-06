Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi açıklandı! Boğaziçi ve ODTÜ'ye büyük şok

URAP (University Ranking by Academic Performance), ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Enformatik Enstitüsü çatısı altında hayata geçirilen ve üniversitelerin akademik performanslarına dayalı olarak sıralanmasını gaye eden bir araştırma laboratuvarıdır. 2009 senesinde kurulan URAP, hem Türkiye’deki hem de dünyadaki üniversiteleri objektif ve ölçülebilir datalar çerçevesinde karşılaştırır.