Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi açıklandı! Boğaziçi ve ODTÜ'ye büyük şok
Türkiye'deki üniversitelerin başarılarını değerlendiren farklı bağımsız kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, farklı unsurlar ve yöntemlerle üniversiteleri sıralamaktadır.
Aşağıda, URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından 2024-2025 dönemine ait Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi listelenmiştir. URAP, üniversiteleri akademik performanslarına göre değerlendirerek sıralamalar oluşturur.
URAP (University Ranking by Academic Performance), ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Enformatik Enstitüsü çatısı altında hayata geçirilen ve üniversitelerin akademik performanslarına dayalı olarak sıralanmasını gaye eden bir araştırma laboratuvarıdır. 2009 senesinde kurulan URAP, hem Türkiye’deki hem de dünyadaki üniversiteleri objektif ve ölçülebilir datalar çerçevesinde karşılaştırır.
Bu kapsamda URAP, 2025 senesindeki üniversiteleri analiz ederek sıraladı. Listenin ilk sırasında Boğaziçi veya ODTÜ değil Koç Üniversitesi yer aldı. İşte Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi: