Türkiye’nin en öğrenci dostu şehirleri açıklandı: Zirvedeki il İstanbul’u geride bıraktı

Merkezi Toronto Kanada'da bulunan ÜniAR, 2024 yılının Türkiye'deki en öğrenci dostu şehirlerini açıkladı. Bu çerçevede zirve Türkiye'nin 81 ili tek tek değerlendirildi. Öğrencilerin en az memnuniyet duyduğu şehir Muş olurken zirve ise kimseyi şaşırtmadı, yine ilk sırayı kimseye kaptırmadı. İşte Türkiye'nin en öğrenci dostu şehirleri: