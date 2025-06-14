Türkiye'nin en sakin 25 ilçesi açıklandı: Huzuru bulmak isteyen buralara göç etti

TÜİK'in son yıllarda yaptığı nüfus araştırmalarına göre İstanbul başta olmak üzere pek çok büyük şehir artık göç alan değil göç veren bir pozisyona geldi. Bu da insanların sakin noktalara göç etmesi anlamına geliyor. Çevreye duyarlılık, yerellik ve yavaş hayat niteliğinin bulunduğu noktalar Cittaslow tarafından açıklandı. İşte Türkiye'nin en sakin 25 ilçesi: