Türkiye’nin en tehlikeli yolları * 30 yıllık şoförleri bile zorluyor
Türkiye’de özellikle tatilcilerin kullandığı tehlikeli yollar sıralandı. Dağlık alan ve keskin virajların meşhur olduğu yollar usta şoförleri bile terletiyor.
Türkiye’de kara yollarında her yıl binlerce araç trafiğe çıkıyor ve yoğun kullanım, zorlu hava koşulları ile coğrafi yapının etkisi, bazı güzergahları sürücüler için riskli hale getiriyor.
Keskin virajlar, dar geçitler, dik rampalar ve ani hava değişimleri, bu yollarda sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.
Söz konusu yollar sadece sürücüler için zorluk çıkarmıyor zamanınızdan ve aracınızın ömründen de götürüyor.