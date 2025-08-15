  1. Ekonomim
Türkiye’nin en tehlikeli yolları * 30 yıllık şoförleri bile zorluyor

Türkiye’de özellikle tatilcilerin kullandığı tehlikeli yollar sıralandı. Dağlık alan ve keskin virajların meşhur olduğu yollar usta şoförleri bile terletiyor.

Türkiye’de kara yollarında her yıl binlerce araç trafiğe çıkıyor ve yoğun kullanım, zorlu hava koşulları ile coğrafi yapının etkisi, bazı güzergahları sürücüler için riskli hale getiriyor.

Keskin virajlar, dar geçitler, dik rampalar ve ani hava değişimleri, bu yollarda sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Söz konusu yollar sadece sürücüler için zorluk çıkarmıyor zamanınızdan ve aracınızın ömründen de götürüyor.

TÜRKİYE’NİN EN TEHLİKELİ YOLLARI

Yetkililer tarafından bu durumun önüne geçilmesi için yollar olabildiğince düzenlense ya da yenisi yapılsa da bazı rotalar istisna olabiliyor.

