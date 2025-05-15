Türkiye'nin en zengin 20 influenceri açıklandı! YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlası...

2025 senesi itibarıyla Türkiye'nin en zengin influencer'ları, sosyal medya platformlarında ürettikleri içeriklerle büyük kitlelere erişerek yüksek gelirler elde etmektedir. İşte ajansların ve araştırma kurumlarının yaptığı incelemelere göre Türkiye'nin en zengin 20 influencer'i: