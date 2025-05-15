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  4. Türkiye'nin en zengin 20 influenceri açıklandı! YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlası...

Türkiye'nin en zengin 20 influenceri açıklandı! YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlası...

YouTube, instagram, tiktok ve daha fazlası. Sosyal medya üzerinden en fazla para kazanan 20 influenceri açıklandı. İlk sırada Ne Orkun Işıtmak var ne de Ruhi Çenet...

Türkiye'nin en zengin 20 influenceri açıklandı! YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlası... - Sayfa 1

2025 senesi itibarıyla Türkiye'nin en zengin influencer'ları, sosyal medya platformlarında ürettikleri içeriklerle büyük kitlelere erişerek yüksek gelirler elde etmektedir. İşte ajansların ve araştırma kurumlarının yaptığı incelemelere göre Türkiye'nin en zengin 20 influencer'i:

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Türkiye'nin en zengin 20 influenceri açıklandı! YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlası... - Sayfa 2

20. İdil Yazar

Platform: YouTube

Niş: Yeme-içme

Açıklama: Yemek tarifleri ve mutfak içerikleriyle tanınan İdil Yazar, YouTube'da etkili bir influencer olarak öne çıkmaktadır.

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Türkiye'nin en zengin 20 influenceri açıklandı! YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlası... - Sayfa 3

19. Gamze Erçel

Platform: Instagram

Niş: Aile ve yaşam tarzı

Açıklama: Aile yaşamı ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Gamze Erçel, Instagram'da etkili bir influencer olarak öne çıkmaktadır. 

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Türkiye'nin en zengin 20 influenceri açıklandı! YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlası... - Sayfa 4

18. Hakan Kütahya

Platform: Instagram

Niş: Ev dekorasyonu
Açıklama: Ev dekorasyonu ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Hakan Kütahya, Instagram'da etkili bir influencer olarak öne çıkmaktadır. 

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