Türkiye'nin en zengin 20 influenceri açıklandı! YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlası...
YouTube, instagram, tiktok ve daha fazlası. Sosyal medya üzerinden en fazla para kazanan 20 influenceri açıklandı. İlk sırada Ne Orkun Işıtmak var ne de Ruhi Çenet...
2025 senesi itibarıyla Türkiye'nin en zengin influencer'ları, sosyal medya platformlarında ürettikleri içeriklerle büyük kitlelere erişerek yüksek gelirler elde etmektedir. İşte ajansların ve araştırma kurumlarının yaptığı incelemelere göre Türkiye'nin en zengin 20 influencer'i:
20. İdil Yazar
Platform: YouTube
Niş: Yeme-içme
Açıklama: Yemek tarifleri ve mutfak içerikleriyle tanınan İdil Yazar, YouTube'da etkili bir influencer olarak öne çıkmaktadır.
19. Gamze Erçel
Platform: Instagram
Niş: Aile ve yaşam tarzı
Açıklama: Aile yaşamı ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Gamze Erçel, Instagram'da etkili bir influencer olarak öne çıkmaktadır.