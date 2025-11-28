Türklerin vizesiz gidebileceği 10 Noel pazaryeri! Tarihler belli oldu

Avrupa’nın tarihi meydanlarını süsleyen Noel pazarları, bu yıl Türkiye pasaportu sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor. Vizesiz gidilebilen birçok şehir, Aralık ayı boyunca hem kültürel hem de gastronomik deneyim sunan rengârenk pazarlarını ziyaretçilere açıyor. Kış ruhunu en yoğun hissedebileceğiniz bu destinasyonlarda, hem bütçe dostu hem de zahmetsiz bir yılbaşı kaçamağı mümkün hale geliyor.