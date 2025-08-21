Ülke ülke kadın öğretmen sayısı açıklandı! İşte Türkiye'nin kadın öğretmen oranı
OECD verilerine göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Fakat Türkiye, kadın öğretmen oranında ortalamanın altında kalarak son sıralarda yer aldı.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) raporu, eğitimde toplumsal cinsiyet dengesini gözler önüne serdi. OECD genelinde öğretmenlerin %72’sini kadınlar oluştururken, Letonya, Litvanya ve Estonya gibi ülkelerde bu oran %83’e kadar çıkıyor. Türkiye’de ise kadın öğretmen oranı %58’de kalarak örgüt ülkeleri arasında en düşük seviyelerden birini işaret ediyor. Kadınların STEM alanlarında daha az temsil edilmesi ve genel istihdamdaki düşük kadın oranı, bu farkın temel nedenleri arasında gösteriliyor.