Ülke ülke kadın öğretmen sayısı açıklandı! İşte Türkiye'nin kadın öğretmen oranı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) raporu, eğitimde toplumsal cinsiyet dengesini gözler önüne serdi. OECD genelinde öğretmenlerin %72’sini kadınlar oluştururken, Letonya, Litvanya ve Estonya gibi ülkelerde bu oran %83’e kadar çıkıyor. Türkiye’de ise kadın öğretmen oranı %58’de kalarak örgüt ülkeleri arasında en düşük seviyelerden birini işaret ediyor. Kadınların STEM alanlarında daha az temsil edilmesi ve genel istihdamdaki düşük kadın oranı, bu farkın temel nedenleri arasında gösteriliyor.