Ülkelere göre 3 ve daha fazla çocuk bulunan hane oranı açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

Eurostat'ın verilerine göre pek çok Avrupa ülkesi, en az 3 çocuk ve daha fazla bulunan hane oranlarında yüzde 3'ün altında kalmış durumda. Şimdilik bu oranlarda Türkiye iyi durumda. İşte Ülkelere göre 3 ve daha fazla çocuk bulunan hane oranı ve Türkiye'nin listedeki sıralaması: