Ülkelere göre 3 ve daha fazla çocuk bulunan hane oranı açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre geçtiğimiz sene Avrupa'da "3 ve daha fazla çocuk bulunan hane" oranlarını ülke ülke açıklandı
Eurostat'ın verilerine göre pek çok Avrupa ülkesi, en az 3 çocuk ve daha fazla bulunan hane oranlarında yüzde 3'ün altında kalmış durumda. Şimdilik bu oranlarda Türkiye iyi durumda. İşte Ülkelere göre 3 ve daha fazla çocuk bulunan hane oranı ve Türkiye'nin listedeki sıralaması:
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