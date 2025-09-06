Avrupa'da en çok satan otomobiller; Türkiye, İtalya ve İspanya tahminleri ters köşe yapıyor.
Dev otomobil üreticileriyle dikkati çeken Avrupa’da tercih edilen otomobiller göreni şaşırtıyor.
Avrupa otomotiv pazarında tüketici tercihleri dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Her ülkenin kendine özgü bir favori modeli bulunurken, bu tercihler otomobil markalarının pazardaki konumunu da belirliyor.
Satış rakamlarına bakıldığında bazı modellerin öne çıktığı ve geniş kitlelerce benimsendiği görülüyor.
Özellikle güvenlik, yakıt tasarrufu ve tasarım gibi kriterler seçimlerde etkili olurken, pazarın dinamik yapısı tercihlerin hızla değişebileceğini gösteriyor.