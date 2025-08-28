Üniversitelilerin başvurabileceği 22 burs programı açıklandı! Başvurular için son günler...
Yükseköğretim kurumlarına yönelik sağlanan 22 farklı burs desteği, üniversite öğrencileri ve akademisyenler için önemli fırsatlar sunuyor.
Üniversitelerin araştırma, eğitim ve uluslararası iş birliklerini geliştirmesine katkı sağlayacak 22 ayrı burs programı açıklandı. Öğrencilerden öğretim üyelerine kadar geniş bir kesimi kapsayan burslar; akademik projeler, yurtdışı eğitim olanakları ve bilimsel çalışmalar için destek imkânı sunacak.
22.Bir İyilik Yap Derneği
Başvuru Tarihi: Son başvuru 7 Eylül.
Bilgi: Ankara'da okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik.
21. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı (WALD)
Başvuru Tarihi: Son başvuru tarihi henüz net değil.
Bilgi: Burs programı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olup burs başvuruları başladı.