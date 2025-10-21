URAP Türk üniversitelerinin sıralamalarını güncelledi; Vakıf üniversitelerine büyük şok...
University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından atıf sayısı atıf puanı, öğrenci ve öğretim görevlisi sayısı ile TÜBİTAK puanı gibi kriterler gözetilerek hazırlanan en iyi üniversiteler listesi güncellendi. İlk sıra değişmedi ancak sıralamalarda büyük farklılıklar oluştu. İşte URAP tarafından açıklanan üniversite sıralamaları
Türkiye’deki üniversitelerin akademik sıralamaları tespit eden URAP 2025 açıklandı. Listenin ilk sırasında bu yıl da Koç Üniversitesi yer aldı. Araştırmaya göre, genel başarı ortalamasında devlet üniversiteleri, vakıf üniversitelerini geride bıraktı. İşte URAP sıralamalarına göre Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi
