Uyuyan Adam filmine Musa Uzunlar dahil oldu! Musa Uzunlar kimdir?

Halen Haliç Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitmen olarak çalışmaktadır. Ayrıca sinema, televizyon ve dublaj çalışmaları da yapmaktadır. TOBAV İstanbul Şube Başkanı'dır. Birçok dizi ve filmde rol almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde canlandırdığı İskender Büyük karakteri ile geniş çevrelerce tanındı. 2012-2013 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Şubat dizisinde de rol almıştır. Daha sonra, 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Poyraz Karayel dizisinde Bahri Umman karakterini canlandırmıştır.