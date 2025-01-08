Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Mahmut Cevher dahil oldu! Mahmut Cevher kimdir?
Uzak Şehir dizisine Mahmut Cevher dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Mahmut Cevher dizide Mahmut Ağa karakterine hayat verecek. Peki, Mahmut Cevher kimdir? Mahmut Cevher hangi dizi ve filmlerde rol alıştır? İşte detaylar…
Mahmut Cevher kimdir?
20 Nisan 1949 yılında Bursa’da doğan Mahmut Cevher, sinema ve dizi oyuncusudur.
Sanat yaşamına, 1976 yılında Ses Dergisi'nce düzenlenen yarışmada birinci seçildikten sonra, aynı yıl Orhan Aksoy yönetmenliğinde çevrilen Aile Şerefi adlı filmde bir rol üstlenerek başladı.
1983 yılında yazdğı bir de senaryo denemesi olan sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Yonca Şahinbaş'in babasıdır. Mahmut Cevher, çeşitli dizi filmlerde de oynamıştır. Özellikle Gurbet Kadını dizisinde canlandırdığı ''Reşo Ağa'' karakteri ile ünlenmiştir. Kurtuluş dizisinde de general Fevzi Çakmak'ı canlandırmıştır.
Mahmut Cevher hangi dizi ve filmlerde rol alıştır?
1976: Aile Şerefi
1976: Darbe
1976: Gel Barışalım
1976: Hamza Dalar Osman Çalar
1977: Meryem Ve Oğulları
1977: Kızını Dövmeyen Dizini Döver
1978: Bir Kadının Penceresinden
1979: İstanbul 79
1981: Yılanı Öldürseler
1981: Aşka Dönüş
1982: Gazap Rüzgarı
1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe