Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Mahmut Cevher dahil oldu! Mahmut Cevher kimdir?

1983 yılında yazdğı bir de senaryo denemesi olan sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Yonca Şahinbaş'in babasıdır. Mahmut Cevher, çeşitli dizi filmlerde de oynamıştır. Özellikle Gurbet Kadını dizisinde canlandırdığı ''Reşo Ağa'' karakteri ile ünlenmiştir. Kurtuluş dizisinde de general Fevzi Çakmak'ı canlandırmıştır.