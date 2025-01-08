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  4. Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Mahmut Cevher dahil oldu! Mahmut Cevher kimdir?

Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Mahmut Cevher dahil oldu! Mahmut Cevher kimdir?

Uzak Şehir dizisine Mahmut Cevher dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Mahmut Cevher dizide Mahmut Ağa karakterine hayat verecek. Peki, Mahmut Cevher kimdir? Mahmut Cevher hangi dizi ve filmlerde rol alıştır? İşte detaylar…

Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Mahmut Cevher dahil oldu! Mahmut Cevher kimdir? - Sayfa 1

Mahmut Cevher kimdir?

20 Nisan 1949 yılında Bursa’da doğan Mahmut Cevher, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sanat yaşamına, 1976 yılında Ses Dergisi'nce düzenlenen yarışmada birinci seçildikten sonra, aynı yıl Orhan Aksoy yönetmenliğinde çevrilen Aile Şerefi adlı filmde bir rol üstlenerek başladı.

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Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Mahmut Cevher dahil oldu! Mahmut Cevher kimdir? - Sayfa 2

1983 yılında yazdğı bir de senaryo denemesi olan sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Yonca Şahinbaş'in babasıdır. Mahmut Cevher, çeşitli dizi filmlerde de oynamıştır. Özellikle Gurbet Kadını dizisinde canlandırdığı ''Reşo Ağa'' karakteri ile ünlenmiştir. Kurtuluş dizisinde de general Fevzi Çakmak'ı canlandırmıştır.

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Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Mahmut Cevher dahil oldu! Mahmut Cevher kimdir? - Sayfa 3

Mahmut Cevher hangi dizi ve filmlerde rol alıştır?

1976: Aile Şerefi

1976: Darbe

1976: Gel Barışalım

1976: Hamza Dalar Osman Çalar

1977: Meryem Ve Oğulları

1977: Kızını Dövmeyen Dizini Döver

1978: Bir Kadının Penceresinden

1979: İstanbul 79

1981: Yılanı Öldürseler

1981: Aşka Dönüş

1982: Gazap Rüzgarı

1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

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Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Mahmut Cevher dahil oldu! Mahmut Cevher kimdir? - Sayfa 4

1984: Sokaktan Gelen Kadın

1985: Küçük Mustafa Hayat Sokaklarında

1986: Merdoğlu Ömer Bey

1986: Merhamet

1987: Arkadaşım Ve Ben

1987: Aşkın İlk Yarısı

1987: Hata

1988: Yansıma

1988: Yaşamak

1994: Yumuşak Ten

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