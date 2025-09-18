Uzay şirketi olan ülkeler açıklandı; Rekabet kızışıyor. Türkiye de listede
En çok uzay şirketiyle bilinen ABD listenin zirvesindeyken Türkiye de kendine yer buldu.
Dünya genelinde uzay çalışmaları farklı dönemlerde kurulan ajanslarla hız kazandı. 1960’lı yıllarda ilk adımlar atıldı, ardından birçok ülke kendi kurumlarını faaliyete geçirdi.
Avrupa Birliği, Asya, Amerika ve Orta Doğu’dan farklı merkezler bilimsel ilerlemelere yön verdi. Bu kurumlar yalnızca uzay araştırmalarında değil, uydu teknolojileri, iletişim sistemleri ve savunma projelerinde de rol aldı.
Özel şirketlerin devreye girmesiyle sektörde rekabet arttı, maliyetler düştü ve inovasyon hızlandı. Bugün hem devlet kurumları hem özel girişimler uzay ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyor, bilimsel keşifleri toplumların gündemine taşıyor.