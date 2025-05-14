Vicdansız dizisinin kadrosuna Feyza Sevil Güngör dahil oldu! Feyza Sevil Güngör kimdir?
Vicdansız dizisinin kadrosuna Feyza Sevil Güngör dahil oldu. Tiyatro ve dizi film oyuncusu olan Feyza Sevil Güngör dizide patronun kızı Nilüfer karakterine hayat verecek. Peki, Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Feyza Sevil Güngör kimdir?
30 Mayıs 1997 tarihinde Ankara’da doğan Feyza Sevil Güngör, dizi film oyuncusudur. İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunudur.
Profesyonel anlamda oyunculuk dersleri alan Feyza Sevil Güngör, ilk kez 2019 yılında Savaşçı dizisinde rol aldı. Sonra Çember, Kuruluş; Osman, Aldatmak gibi çeşitli dizilerde rol aldı.
Feyza Sevil Güngör hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Aldatmak (2022)
Kuruluş: Osman (2021)
Çember (2021)
Savaşçı (2019-2021)