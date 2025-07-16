Watsons'ta kişisel bakım ürünleri ve makyaj ürünlerinde dev indirim! (SON İNDİRİM TARİHİ 31 TEMMUZ)
Watsons’ta indirimler devam ediyor. Watsons’ta, makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde 31 Temmuz 2025 tarihine kadar Watsons kart ile yapacağınız alışverişlerinizde geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, 31 Temmuz tarihine kadar geçerli Watsons indirimli ürünler…
PALETTE NATUREL GÖZ ALICI RENKLER YOĞUN BAKIM 7-77
Raf fiyatı: 169,90 TL
Watsons kart ile: 139,90 TL
NIVEA MEN TIRAŞ JELİ HASSAS 200 ML
Raf fiyatı: 813,90 TL
Watsons kart ile: 174,90 TL
REVOLUTION FOREWER FRAWLESS ALLURE
Raf fiyatı: 1099,90 TL
Watsons kart ile: 549,90 TL
SENSODYNE DİŞ MACUNU KLİNİK BEYAZ DİŞ LEKESİ 75 ML
Raf fiyatı: 479,90 TL
Watsons kart ile: 287,90 TL
THE PUREST SOLUTIONS NEMLENDİRİCİ BAKIM KREMİ
Raf fiyatı: 499,90 TL
Watsons kart ile: 274,90 TL
ELSEVE ŞAMPUAN HYDRA PURE YAĞLANMA KARŞITI 300 ML
Raf fiyatı: 254,90 TL
Watsons kart ile: 144,90 TL