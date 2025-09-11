Yabancıların Ağustos ayında en çok aldığı ve en çok sattığı hisseler ortaya çıktı! İşte tam listesi
Ağustos ayında yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki tercihleri netleşti. Yıldız ve ana pazarda toplam 173,8 milyon dolarlık net alım gerçekleştiren yabancılar, bankacılık ve otomotiv hisselerine yönelirken kimya ve havacılık sektöründe satışa gitti.
Borsa İstanbul’da ağustos ayı yabancı yatırımcı hareketleri dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Verilere göre, yabancılar ay boyunca yıldız ve ana pazarda toplam 173,8 milyon dolar net alım yaptı. En çok alım yapılan hisseler arasında Akbank (108,4 milyon dolar), Türk Hava Yolları ve Ford Otosan yer alırken; satış tarafında ise başı SASA Polyester (91,1 milyon dolar) çekti. Pegasus ve Coca-Cola İçecek de satış listesinde öne çıkan diğer şirketler oldu. Bu tablo, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasında özellikle finans ve otomotiv sektörüne güven duyduğunu gösterdi.