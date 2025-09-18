  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Yakıt deposunu sömüren 22 otomobil; 10 litreyi gören şükrediyor.

Yakıt deposunu sömüren 22 otomobil; 10 litreyi gören şükrediyor.

Ülkemizde de satışı bulunan yakıt sömürüsü otomobillerin verileri parmak ısırtıyor.

Yakıt deposunu sömüren 22 otomobil; 10 litreyi gören şükrediyor. - Sayfa 1

Otomobil piyasasında tüketicilerin en çok dikkat ettiği unsurların başında yakıt verimliliği geliyor. Ancak yüksek motor hacmine sahip, güçlü performans odaklı bazı modeller yakıt tüketiminde oldukça yüksek rakamlar ortaya koyuyor.

1 | 26
Yakıt deposunu sömüren 22 otomobil; 10 litreyi gören şükrediyor. - Sayfa 2

Özellikle şehir içi kullanımda bu araçlar sürücülere ciddi maliyetler yüklerken, çevresel etkileriyle de tartışma konusu oluyor. Lüks sınıfta yer alan ve konfor öncelikli tasarlanan otomobillerin büyük bir kısmı yüksek yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.

2 | 26
Yakıt deposunu sömüren 22 otomobil; 10 litreyi gören şükrediyor. - Sayfa 3

Uzmanlar, bu araçları tercih edecek kullanıcıların sadece alım fiyatını değil, uzun vadeli yakıt giderlerini de göz önünde bulundurması gerektiğini belirtiyor.

3 | 26
Yakıt deposunu sömüren 22 otomobil; 10 litreyi gören şükrediyor. - Sayfa 4

YAKIT DEPOSUNU SÖMÜREN OTOMOBİLLER

idaoffice.org sitesindeki bilgiye göre çok fazla yakıt tüketen otomobiller şöyle:

 

4 | 26