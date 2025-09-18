Yakıt deposunu sömüren 22 otomobil; 10 litreyi gören şükrediyor.
Ülkemizde de satışı bulunan yakıt sömürüsü otomobillerin verileri parmak ısırtıyor.
Otomobil piyasasında tüketicilerin en çok dikkat ettiği unsurların başında yakıt verimliliği geliyor. Ancak yüksek motor hacmine sahip, güçlü performans odaklı bazı modeller yakıt tüketiminde oldukça yüksek rakamlar ortaya koyuyor.
Özellikle şehir içi kullanımda bu araçlar sürücülere ciddi maliyetler yüklerken, çevresel etkileriyle de tartışma konusu oluyor. Lüks sınıfta yer alan ve konfor öncelikli tasarlanan otomobillerin büyük bir kısmı yüksek yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.
Uzmanlar, bu araçları tercih edecek kullanıcıların sadece alım fiyatını değil, uzun vadeli yakıt giderlerini de göz önünde bulundurması gerektiğini belirtiyor.