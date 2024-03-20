Yarın A101 markette hangi ürünlerde indirim var? Yarın A101'e Elektrikli Araç geliyor!
A101 Mart ayı indirimleri devam ediyor. A101 21 Mart 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın A101 markette beyaz eşyadan, televizyona, elektrikli araçtan, ranzaya, masa takımından, tencereye, dalgıç su pompasından, fritöze onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın A101 markette hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimler...
Kilim 159 TL
Bulaşık Altlığı 19.90 TL
Keçeli Ütü Masası Kılıfı 59.90 TL
Bayan Kısa Tayt 79.90 TL
Bayan Cepli Sporcu Taytı 119 TL
Bayan Eva Kapalı Terlik 69.90 TL
Dalgıç Su Pompası 949 TL
Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL
3 Kollu Döner Fıskiye 179 TL
8 Fonksiyonlu Bahçe Sulama Fıskiyesi 169 TL
Kazıklı Bahçe Fıskiyesi 54.90 TL
Bahçe Sulama Tabancası 89.90 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL
Arzum Starblend Multiblender Seti 1.499 TL
Flavel Stick 2'si 1 Arada Dik Süpürge 999 TL
Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.399 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL
Kiwi Dalgıç Su Pampası 949 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 249 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 199 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 549 TL
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL
Onvo 50" Iltra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL
JVC 40" Full HD Smart TV 8.999 TL
JVC 32" HD Smart Led Tv 5.999 TL
Onvo 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL