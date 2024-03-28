Yarın BİM markete elektrikli bisiklet geliyor! BİM market 29 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM market 29 Mart 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın elektrikli bisikletten, telefona, televizyondan, oyuncaklara, kedi kumundan, sensörlü aydınlatmaya, sunum ürünlerinden, ayakkabıya onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Dijitsu 65" UHD Google TV 15.999 TL
TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.199 TL
Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL
Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.299 TL
Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL
Polosmart 2in1 Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 249 TL
Polosmart Katlanabilir Şarjlı Damacana Su Pompası 149 TL
Polosmart Akıllı Priz 229 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.399 TL
Bonera Alüminyum Döküm Tava 24 cm 299 TL
Bonera Alüminyum Döküm Sahan 20 cm 229 TL
Bonera Alüminyum Döküm Sahan 18 cm 185 TL
Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL
Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 4100 cc 149 TL
Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 149 TL
Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 730 cc 2'li 89 TL
Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti 6'lı 229 TL
Çok Amaçlı Bıçak Organizer 75 TL
Oval Tepsi 99 TL
LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 25 TL
LAV Sude Su Bardağı 3'lü 49,50 TL
LAV Kapaklı Sürahi 1400 cc 89 TL
Mutfak Gereçleri 39,50 TL
Bölmeli Erzak Kabı 42,50 TL
Saklama Kutusu 2 Litre 34,50 TL
Dolma Kapağı 32,50 TL
Gıda Saklama Poşeti 6'lı 19,50 TL
Okyanus Elegans Mutfak Gereçleri 34,50 TL
Patates Dilimleyici 13,50 TL
Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 49,50 TL
Kedi Kum Mama Matı 139 TL
Kedi Radyatör Yatağı 249 TL
Yarı Kapalı Kedi Tuvaleti 149 TL
Mama ve Su Kabı 2'li 24,50 TL
Kedi / Köpek Masaj Tarağı 29,50 TL
Petfan Kedi Kumu 10 Litre 135 TL
Kedi Kumu Küreği 12,50 TL
Mama ve Su Kabı 17,50 TL
Ballı Muhabbet Kuşu Krakeri 81 gr 24,50 TL
Muhabbet Kuşu Yemi 400 gr 26,50 TL
Kedi Tırmalama Direği 50 cm 139 TL
Rexon Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı 89 TL
Evcil Hayvan Tarama Tarağı 99 TL
Evcil Hayvan Örtüsü 50x70 cm 49,50 TL
2 Yedekli Tüy Toplayıcı 79,50 TL
Kedi Maması 60 gr 29,50 TL
Biftek & Sebzeli Kuru Kedi Maması 300 gr 54,50 TL
Etli Kedi Maması 85 gr 16,50 TL
Konserve Kmpek Maması 400 gr 59,50 TL
Gourmet Gold Konserve Kedi Maması 85 gr 20,50 TL
Naturalove Bambu Mıknatıslı Peynir İkram Tabağı 179 TL
Naturalove Bambu Kesme Tahttası 99 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL
Naturalove Bambu Mutfak Gereçleri 5 Parça 99 TL
Naturalove Porselen Tereyağlık 175 TL
Naturalove Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Peçetelik 189 TL
Glass in love Cam Kahve Pincanı Takımı 6'lı 169 TL
Glass in love Cam Ayaklı Kase 129 TL
Glass in love Cam Peçetelik 42,50 TL
Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL
Glass in love Cam Vazo 85 TL
Glass in love Renkli Şekerlik 75 TL
Rakle Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 109 TL
Rakle Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li 109 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 32,50 TL
Bonera Emaye Desenli Saklama Kabı 299 TL
Bonera Emaye Desenli Tencere 249 TL
Fonksiyonel Salata Seti 5'li 129 TL
Altıgen Rende 89 TL
Çok Amaçlı Mutfak Makası 39,50 TL
Kutulu Bıçak Seti 3'lü 149 TL
Benante Bal Kabağı Şekilli Kavanoz 149 TL