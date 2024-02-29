Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 1 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu!
BİM market Mart ayı indirimleri başladı. BİM market 1 Mart 2024 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın oyuncaktan, televizyona, elektrikli süpürgeden, elektrikli bisiklete, pasta servis setinden, tencereye kadar onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alacak. Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte ürünler ve fiyatları...
Colorina Pasta Servis Seti 249 TL
Çay Tabağı 6'lı 109 TL
İki Katlı Kurabiyelik 159 TL
Cam Kase 3'lü 75 TL
Ayaklı Kek Tabağı 149 TL
Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm 99 TL
Altın Rimli Cam Kayık Tabak 139 TL
Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 89 TL
Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 139 TL
Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık 107,50 TL
Okyanus Gold Askılı Fincanlı / Kağıt Havluluk Çeşitleri 97,50 TL
Orkide Saksısı 1,6 Litre 39,50 TL
Altın Renkli Metal Saksı 109 TL
Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 499 TL
Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 37,50 TL
Kütahya Porselen Sufle Kabı 27,50 TL
Kütahya Porselen Kase 85 TL
Chef's Pro Wok Tava 28 cm 219 TL
Chef's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm 179 TL
Amboss Ezme Tava 26 cm 359 TL
Amboss Kek Kalıbı 26 cm 239 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL
Glass in love Borosilikat Fincan 3'lü 89 TL
Glass in love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi 1 Litre 89 TL
Benante Çilek Figürlü Sıvı Sabunluk 350 ml 99 TL
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 30,50 TL
Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti 3'lü 189 TL
Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 189 TL
Benante Çiçek Desenli Kupa 175 ml 99 TL
Bal Kovanozu 49,50 TL
Büyük Kesme Panosu 49,50 TL
Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 49,50 TL
Matara 530 ml 85 TL
Kapaklı Silikon Buzluk 26,50 TL
Cook Love Gıda Saklama Poşeti 12'li 65 TL
Vakumlu Erzak Kabı 400 ml 16,50 TL
Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre 21,50 TL
Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre 31,50 TL
İş araçları 99 TL
Oyuncak 4x4 Araba 59 TL
3 Boyutlu Hikaye Kitapları 34,50 TL
Motorsiklet 59 TL
Süpürge 99 TL
Aktivite Kitapları 24,50 TL
100 Temel Eserden Seçmeler Hikaye Kitapları 8,50 TL
Polis Seti 149 TL
Meyve Kesme Oyunu 89 TL
Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 89 TL
Barbie Puzzle 49 TL
Tetris Kutu Oyunu 169 TL
Eğitici Buzdolabı Magnetleri 32,50 TL
Oyuncak Kamyon 129 TL
Saklama Kutulu Blok Seti 89 TL
Renkli Balonlar 10'lu 17,50 TL
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 9.499 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL
Range Çay Makinesi 999 TL
Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Kumtel Mini Fırın 1.099 TL
Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL
Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 899 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.799 TL
Everest Kablosuz Mouse 99 TL
Skyjet MK25 20' Elektrikli Bisiklet 12.999 TL