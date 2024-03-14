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  4. Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu!

Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu!

BİM market Mart ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın çeyiz paketinden, televizyona, elektrikli bisikletten, oyuncaklara, battaniyelerden, halıya onlarca ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...

Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL

Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL

VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL

Heifer Şarjlı Süpürge 3.999 TL

Polosmart Duvar Şarj 179 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 249 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.199 TL

Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.099 TL

RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18.999 TL

Relax Çelik Termos 349 TL

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Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 2

Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL

Benante Kahvaltı Seti 399 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL

LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL

Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL

Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL

Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL

Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL

Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL

Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL

Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre 37,50 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 49,50 TL

Kulplu Badya Seti 3'lü 47,50 TL

Temizlik Seti 129 TL

Banyo Seti 5'li 229 TL

Fonksiyonel Askı Çeşitleri 22 TL

Poşet Klipsi 21,50 TL

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Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 3

Kaşmir Halı 769 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 729 TL

Çift Kişilik Battaniye 219 TL

Tek Kişilik Battaniye 179 TL

Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 379 TL

Molinella Çift Kişilik Kırinkıl Yorgan 559 TL

Molinella Kırinkıl Yastık Kılıfı 95 TL

Çift Kişilik Skoç Battaniye 279 TL

Tek Kişilik Skoç Battaniye 249 TL

Casilda Home Lux Kapitone Yastık 159 TL

Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Lux Post Halı 275 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 195 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 149 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 159 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL

Tül Perde 89 TL

Kapitoneli Tüylü Banyo Papaspas Seti 2'li 265 TL

Masa Örtüsü 89 TL

El Havlusu 24,50 TL

Yüz Havlusu 54,50 TL

Ören Bayan yumak Çeşitleri 3'lü 57,50 TL

Ören Bayan yumak Çeşitleri 4'lü 67,50 TL

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Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 4

Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL

Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL

HP Tank Yazıcı 5.799 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

Arnica Blender Seti 1.199 TL

Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL

Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL

Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL

Kumtel Davlumbaz 899 TL

Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

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