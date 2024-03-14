Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu!
BİM market Mart ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 15 Mart 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın çeyiz paketinden, televizyona, elektrikli bisikletten, oyuncaklara, battaniyelerden, halıya onlarca ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL
Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL
VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL
Heifer Şarjlı Süpürge 3.999 TL
Polosmart Duvar Şarj 179 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 249 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.199 TL
Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.099 TL
RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18.999 TL
Relax Çelik Termos 349 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL
Benante Kahvaltı Seti 399 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL
Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL
LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL
Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL
Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL
Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL
Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL
Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL
Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL
Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre 37,50 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 49,50 TL
Kulplu Badya Seti 3'lü 47,50 TL
Temizlik Seti 129 TL
Banyo Seti 5'li 229 TL
Fonksiyonel Askı Çeşitleri 22 TL
Poşet Klipsi 21,50 TL
Kaşmir Halı 769 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 729 TL
Çift Kişilik Battaniye 219 TL
Tek Kişilik Battaniye 179 TL
Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 379 TL
Molinella Çift Kişilik Kırinkıl Yorgan 559 TL
Molinella Kırinkıl Yastık Kılıfı 95 TL
Çift Kişilik Skoç Battaniye 279 TL
Tek Kişilik Skoç Battaniye 249 TL
Casilda Home Lux Kapitone Yastık 159 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
Lux Post Halı 275 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 195 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 149 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 159 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL
Tül Perde 89 TL
Kapitoneli Tüylü Banyo Papaspas Seti 2'li 265 TL
Masa Örtüsü 89 TL
El Havlusu 24,50 TL
Yüz Havlusu 54,50 TL
Ören Bayan yumak Çeşitleri 3'lü 57,50 TL
Ören Bayan yumak Çeşitleri 4'lü 67,50 TL
Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL
Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL
HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL
HP Tank Yazıcı 5.799 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL
Arnica Blender Seti 1.199 TL
Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL
Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL
Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL
Kumtel Davlumbaz 899 TL
Kumtel Vakum Makinesi 899 TL