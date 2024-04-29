Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 30 Nisan salı aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 30 Nisan 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 30 Nisan 2024 salı indirimleri...
Biscolata Beyaz Çikolata Kaplamalı Kek 24.50 TL
Boombastic 9 TL
Biscolata Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 11.75 TL
Luppo Beyaz Çikolata Kaplamalı Çilek Jöleli Kek 37.50 TL
Biscolata Bitter Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 21.50 TL
Ozmo Farm Sütlü Krema Dolgulu Çikolata 29.75 TL
Ozmo Go Araba Figürlü Sütlü Çikolata 14.50 TL
Ozmu Sütlü Kremalı Cornet 45 TL
Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 720 g 57.50 TL
Ülker Hanımeller Asorti Kurabiye 150 g 17.50 TL
Ülker Biskrem Kakao Kremalı Bisküvi 15 TL
Haribo Yumuşak Şeker 27.50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 219 TL
İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 139 TL
Binvezir Tam Yağlı Yoğurt 1500 g 49.50 TL
Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 g 79 TL
Sek Naneli Ayran 1 L 26.50 TL
İçim Kefir Çeşitleri 17.50 TL
Pınar Egeden Organik Süt 1 L 37.50 TL
Namet Soslu Döner 300 g 99.50 TL
Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 175 TL
Banvit Piliç Salam 1000 g 49.50 TL
Hasata Bulgur Çeşitleri 1 kg 26 TL
Patates 99.50 2.5 kg TL
Feast Patatesli Mısır Kroket 450 g 49.50 TL
Pek Food Üçgen Mantı 350 g 59.50 TL
Banvit Piliç Kasap Köfte 1000 g 99 TL