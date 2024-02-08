Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu
BİM market Şubat ayı indirimlerine devam ediyor. BİM marketlerde yarın temizlik malzemelerinden, televizyona, oyuncaklardan, pijamaya, saç şekillendiriciden, tabaklara kadar onlarca ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerlerini alacak. Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM'de 9 Şubat 2024 cuma günü hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimli ürünler ve fiyatları...
Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 99 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 89 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 72,50 TL
Saplı Faraşlı Fırça 49,50 TL
Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı 55 TL
Yuvarlak / Dikdörtgen Tencere 1200 ml 34,50 TL
Bulaşıklık 59 TL
15 Bölmeli Organizer 36,50 TL
Turşuluk 1500 ml 42,50 TL
Zeytinlik 2500 ml 49,50 TL
Saplı Gırgır 47,50 TL
İkili Süzgeç 55 TL
Dolap İçi Yumurtalık 69 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi 69 TL
Hobi Masası 69 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 27,50 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 24,50 TL
Chef's Karnıyarık Tencere 319 TL
Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 419 TL
Paşabahçe İconic Kase 17 cm 24,50 TL
Paşabahçe Hasır Oval Tabak 36,50 TL
Paşabahçe Patisserie Cam Saklama Kabı 79 TL
LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 315 cc 27,50 TL
LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 375 cc 32,50 TL
LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 79 TL
LAV Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 75 TL
Melamin Desenli Orta Boy Tepsi 49,50 TL
Melamin Desenli Şekerlik 69 TL
Melamin Desenli Ekmeklik 42,50 TL
Silikon Kapak Seti 6'lı 69 TL
Silikon Mutfak Seti 99 TL
Çok Amaçlı Mutfak Makası 55 TL
Saklama Kutusu 7,5 Litre 47,50 TL
Saklama Kutusu 1,5 Litre 23,50 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL
Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL
Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL
Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL
Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL
Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL
Polosmart Ledli Cımbız 75 TL
Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi 219 TL
Polosmart Mini Traş Makinesi 149 TL
Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL
Philips Epilatör 579 TL
Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL
Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı 99 TL
Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 149 TL
Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 199 TL
Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 69 TL
Yüz Temizleme Fırçası 39 TL
Makyaj Fırça Seti 7'li 139 TL
Göz Altı Masaj Aleti 135 TL
Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL
Kadın Pijama Takımı 225 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL
Askılı Çanta 149 TL
Cüzdan 85 TL
Erkek Kışlık Gömlek 135 TL
Erkek Triko Hırka 209 TL
Kadın Eşofman Altı 109 TL
Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven 149 TL
Kadın-Erkek Kar Eldiveni 169 TL
Çocuk Kar Eldiveni 159 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL
Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL
Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 149 TL
Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 99 TL
Wellsft Çift Kişilik Battaniye 239 TL
Wellsft Tek Kişilik Battaniye 189 TL
Erkek Terlik 69 TL
Kadın Flanel Terlik 75 TL
Yüz Havlusu 54,50 TL
El Havlusu 24,50 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL
Keçe Kapı Önü Paspası 32,50 TL