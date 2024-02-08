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  4. Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu

Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu

BİM market Şubat ayı indirimlerine devam ediyor. BİM marketlerde yarın temizlik malzemelerinden, televizyona, oyuncaklardan, pijamaya, saç şekillendiriciden, tabaklara kadar onlarca ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerlerini alacak. Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM'de 9 Şubat 2024 cuma günü hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimli ürünler ve fiyatları...

Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu - Sayfa 1

Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 99 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 89 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 72,50 TL

Saplı Faraşlı Fırça 49,50 TL

Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı 55 TL

Yuvarlak / Dikdörtgen Tencere 1200 ml 34,50 TL

Bulaşıklık 59 TL

15 Bölmeli Organizer 36,50 TL

Turşuluk 1500 ml 42,50 TL

Zeytinlik 2500 ml 49,50 TL

Saplı Gırgır 47,50 TL

İkili Süzgeç 55 TL

Dolap İçi Yumurtalık 69 TL

Yuvarlak Emaye Tepsi 69 TL

Hobi Masası 69 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 27,50 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 24,50 TL

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Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu - Sayfa 2

Chef's Karnıyarık Tencere 319 TL

Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 419 TL

Paşabahçe İconic Kase 17 cm 24,50 TL

Paşabahçe Hasır Oval Tabak 36,50 TL

Paşabahçe Patisserie Cam Saklama Kabı 79 TL

LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 315 cc 27,50 TL

LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 375 cc 32,50 TL

LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 79 TL

LAV Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 75 TL

Melamin Desenli Orta Boy Tepsi 49,50 TL

Melamin Desenli Şekerlik 69 TL

Melamin Desenli Ekmeklik 42,50 TL

Silikon Kapak Seti 6'lı 69 TL

Silikon Mutfak Seti 99 TL

Çok Amaçlı Mutfak Makası 55 TL

Saklama Kutusu 7,5 Litre 47,50 TL

Saklama Kutusu 1,5 Litre 23,50 TL

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Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu - Sayfa 3

Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL

Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL

Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL

Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL

Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL

Polosmart Ledli Cımbız 75 TL

Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi 219 TL

Polosmart Mini Traş Makinesi 149 TL

Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

Philips Epilatör 579 TL

Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL

Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı 99 TL

Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 149 TL

Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 199 TL

Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 69 TL

Yüz Temizleme Fırçası 39 TL

Makyaj Fırça Seti 7'li 139 TL

Göz Altı Masaj Aleti 135 TL

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Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu - Sayfa 4

Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL

Kadın Pijama Takımı 225 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL

Askılı Çanta 149 TL

Cüzdan 85 TL

Erkek Kışlık Gömlek 135 TL

Erkek Triko Hırka 209 TL

Kadın Eşofman Altı 109 TL

Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven 149 TL

Kadın-Erkek Kar Eldiveni 169 TL

Çocuk Kar Eldiveni 159 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL

Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL

Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 149 TL

Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 99 TL

Wellsft Çift Kişilik Battaniye 239 TL

Wellsft Tek Kişilik Battaniye 189 TL

Erkek Terlik 69 TL

Kadın Flanel Terlik 75 TL

Yüz Havlusu 54,50 TL

El Havlusu 24,50 TL

Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL

Keçe Kapı Önü Paspası 32,50 TL

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