Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM 2 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM market 2 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Beyaz eşyadan, mutfak malzemelerine, televizyondan, oyuncaklara kadar birçok ürün uygun fiyata BİM marketlerde 2 Şubat'ta raflarda yerlerini alıyor. Yarın hangi ürünler geliyor? BİM'de 2 Şubat 2024 cuma günü hangi ürünlerde indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
Kumtel Mini Fırın 1.099 TL
Kumtel Fastfryer 1.599 TL
Luxell XXL Hızlı Fastfryer 2.499 TL
Kumtel Vakum Makinesi 899 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 49 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL
LG 55'' 4K Smart Nanocell TV 20.999 TL
TCL 43'' Smart Google TV 8.999 TL
Dijitsu 65'' UHD Webos TV 14.799 TL
Dijitsu 50'' UHD Android LED TV 9.299 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 899 TL
Range Çay Makinesi 899 TL
Blaupunkt Akıllı Robot Süpürge 6.999 TL
Fakir Dik Süpürge 999 TL
Clementoni Robotik Jumpingbot 229 TL
GoKidy Hafuza Oyunu Bul Çevir 79 TL
Oyuncak Bebek 149 TL
Oyuncak Hayvan Taşıyıcı Tır 89 TL
Oyuncak Arabalı Tır 259 TL
Küvette Bebek 89 TL
Oyuncak Şeker Arabası 149 TL
Barbie Mini Çantalı Kırtasiye Seti 149 TL
Barbie Parlak Kırtasiye Seti 119 TL
Matara 59 TL
Kaşmir Halı 120x180 cm 799 TL
Tek Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 249 TL
Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 299 TL
Kadın Terlik 44,50 TL
Erkek Terlik 49,50 TL
Fermuarlı Mont 199 TL
Çocuk Anaokulu Ayakkabısı 119 TL
Kadın Lüks Eldiven 140 TL
Kadın Çilek Desenli Pijama Takımı 229 TL
Çilek Desenli Mutfak Önlüğü 55 TL
Çilek Desenli Kadın Terlik 59 TL
Waffle Kurulama Bezi 44,50 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone 40 TL
Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL
Nakışlı Havlu Set 65 TL
Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL
İkili Banyo Paspas Seti 169 TL