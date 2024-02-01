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  4. Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM 2 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu

Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM 2 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM market 2 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Beyaz eşyadan, mutfak malzemelerine, televizyondan, oyuncaklara kadar birçok ürün uygun fiyata BİM marketlerde 2 Şubat'ta raflarda yerlerini alıyor. Yarın hangi ürünler geliyor? BİM'de 2 Şubat 2024 cuma günü hangi ürünlerde indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...

Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM 2 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 1

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

Kumtel Mini Fırın 1.099 TL

Kumtel Fastfryer 1.599 TL

Luxell XXL Hızlı Fastfryer 2.499 TL

Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 49 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

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Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM 2 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 2

LG 55'' 4K Smart Nanocell TV 20.999 TL

TCL 43'' Smart Google TV 8.999 TL

Dijitsu 65'' UHD Webos TV 14.799 TL

Dijitsu 50'' UHD Android LED TV 9.299 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 899 TL

Range Çay Makinesi 899 TL

Blaupunkt Akıllı Robot Süpürge 6.999 TL

Fakir Dik Süpürge 999 TL

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Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM 2 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 3

Clementoni Robotik Jumpingbot 229 TL

GoKidy Hafuza Oyunu Bul Çevir 79 TL

Oyuncak Bebek 149 TL

Oyuncak Hayvan Taşıyıcı Tır 89 TL

Oyuncak Arabalı Tır 259 TL

Küvette Bebek 89 TL

Oyuncak Şeker Arabası 149 TL

Barbie Mini Çantalı Kırtasiye Seti 149 TL

Barbie Parlak Kırtasiye Seti 119 TL

Matara 59 TL

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Yarın BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM 2 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 4

Kaşmir Halı 120x180 cm 799 TL

Tek Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 249 TL

Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 299 TL

Kadın Terlik 44,50 TL

Erkek Terlik 49,50 TL

Fermuarlı Mont 199 TL

Çocuk Anaokulu Ayakkabısı 119 TL

Kadın Lüks Eldiven 140 TL

Kadın Çilek Desenli Pijama Takımı 229 TL

Çilek Desenli Mutfak Önlüğü 55 TL

Çilek Desenli Kadın Terlik 59 TL

Waffle Kurulama Bezi 44,50 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone 40 TL

Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL

Nakışlı Havlu Set 65 TL

Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

İkili Banyo Paspas Seti 169 TL

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