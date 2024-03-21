Yarın BİM'e Çapa Makinesi geliyor! BİM markette yarın hangi ürünlerde indirim var?
BİM market mart ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 22 Mart 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın Paşabahçe ürünlerinden, balık tepsisine, valizden, pijama takımına, ankastre setten, çapa makinesine, oyuncaktan, televizyona onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL
Benante Desenli Oval Sunumluk 289 TL
Benante Orta Boy Melamin Tepsi 69 TL
Çok Amaçlı Oyuncak / Çamaşır Sepeti 149 TL
Desenli Su Şişesi 1 Litre 32,50 TL
Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL
Glass in love Simli Çift Cidarlı Kupa 109 TL
Glass in love Cam Gravürlü Kase 18,50 TL
Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 79 TL
Glass in love Cam Espresso Fincanı 6'lı 79 TL
Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL
Çizgili Saklama Kabı 75 TL
Çizgili Pirinç Süzgeci 65 TL
Organizer Raf 2'li 99 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1 Litre 19,50 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1.8 Litre 29,50 TL
Renkli Çelik Süzgeç 20 cm 69 TL
Desenli Saklama Kabı 1.8 Litre 39,50 TL
Saplı Organizer Sepet 16,50 TL
Manuel Su Pompası 44,50 TL
Limon Press 29,50 TL
Figürlü Pipet 4'lü 37,50 TL
Barbie Prenses Bebekler 159 TL
Tekli Arabalar 57,50 TL
Fenerli Kitap Bul Bakalım 169 TL
Pırıltılı Tırnak Süsleme Seti 249 TL
Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti 249 TL
Peluş Avokado Yassı 189 TL
Eğlenceli Parmak Isıran Köpek Balığı Oyunu 199 TL
Oyuncak Kurmalı Tırtıl 79 TL
Kokulu Defter 34,50 TL
Kalem Kutu 69 TL
Oyuncak Taşıyıcı Damperli Kamyon 159 TL
3'lü Desenli Top 59 TL
Blok Oyuncaklar 69 TL
Oyuncak Temizlik Seti 79 TL
Robota Dönüşen Araçlar 42,50 TL
Monster XOX Kutu Oyunu 229 TL
Oyuncak Çay Seti 99 TL
Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 279 TL
Buzzz Yolu Kutu Oyunu 149 TL
Mikser 119 TL
Blender 119 TL
Lisanslı Puzzle 4'ü Bir Arada 59 TL
Mama Sandalyesinde Oyuncak Bebek 89 TL
Mini Bebekle Oyuncaklar 49,50 TL
Oyuncak Tamir Çantası 119 TL
Casilli Termal Tayt 105 TL
Kışlık Fitilli Tek Alt 75 TL
PP Küçük Boy Valiz 589 TL
PP Orta Boy Valiz 689 TL
PP Büyük Boy Valiz 789 TL
Erkek Eşofman Altı 145 TL
Kadın Pijama Takımı 239 TL
Kadın Flanel Pijama Takımı 299 TL
Kadın Leopar Desenli Gömlek 199 TL
Kadın Balıkçı Yaka Body 119 TL
Kız Çocuk Flanel Pijama Takımı 199 TL L
Kadın Tokalı Terlik 49,50 TL
Kadın Desenli Terlik 49,50 TL
Kadın Çapraz Terlik 49,50 TL
Kadın Çapraz Gold Terlik 49,50 TL
Ören Bayan Star Yumak 3'lü 57,50 TL
Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL
Sofra Bezi 44,50 TL
Havlu Set 2'li 65 TL
Kapı Önü Paspası 49,50 TL
Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL