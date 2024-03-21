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Yarın BİM'e Çapa Makinesi geliyor! BİM markette yarın hangi ürünlerde indirim var?

BİM market mart ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 22 Mart 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın Paşabahçe ürünlerinden, balık tepsisine, valizden, pijama takımına, ankastre setten, çapa makinesine, oyuncaktan, televizyona onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...

Yarın BİM'e Çapa Makinesi geliyor! BİM markette yarın hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 1

Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL

Benante Desenli Oval Sunumluk 289 TL

Benante Orta Boy Melamin Tepsi 69 TL

Çok Amaçlı Oyuncak / Çamaşır Sepeti 149 TL

Desenli Su Şişesi 1 Litre 32,50 TL

Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL

Glass in love Simli Çift Cidarlı Kupa 109 TL

Glass in love Cam Gravürlü Kase 18,50 TL

Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 79 TL

Glass in love Cam Espresso Fincanı 6'lı 79 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

Çizgili Saklama Kabı 75 TL

Çizgili Pirinç Süzgeci 65 TL

Organizer Raf 2'li 99 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1 Litre 19,50 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1.8 Litre 29,50 TL

Renkli Çelik Süzgeç 20 cm 69 TL

Desenli Saklama Kabı 1.8 Litre 39,50 TL

Saplı Organizer Sepet 16,50 TL

Manuel Su Pompası 44,50 TL

Limon Press 29,50 TL

Figürlü Pipet 4'lü 37,50 TL

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Yarın BİM'e Çapa Makinesi geliyor! BİM markette yarın hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 2

Barbie Prenses Bebekler 159 TL

Tekli Arabalar 57,50 TL

Fenerli Kitap Bul Bakalım 169 TL

Pırıltılı Tırnak Süsleme Seti 249 TL

Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti 249 TL

Peluş Avokado Yassı 189 TL

Eğlenceli Parmak Isıran Köpek Balığı Oyunu 199 TL

Oyuncak Kurmalı Tırtıl 79 TL

Kokulu Defter 34,50 TL

Kalem Kutu 69 TL

Oyuncak Taşıyıcı Damperli Kamyon 159 TL

3'lü Desenli Top 59 TL

Blok Oyuncaklar 69 TL

Oyuncak Temizlik Seti 79 TL

Robota Dönüşen Araçlar 42,50 TL

Monster XOX Kutu Oyunu 229 TL

Oyuncak Çay Seti 99 TL

Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 279 TL

Buzzz Yolu Kutu Oyunu 149 TL

Mikser 119 TL

Blender 119 TL

Lisanslı Puzzle 4'ü Bir Arada 59 TL

Mama Sandalyesinde Oyuncak Bebek 89 TL

Mini Bebekle Oyuncaklar 49,50 TL

Oyuncak Tamir Çantası 119 TL

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Yarın BİM'e Çapa Makinesi geliyor! BİM markette yarın hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 3

Casilli Termal Tayt 105 TL

Kışlık Fitilli Tek Alt 75 TL

PP Küçük Boy Valiz 589 TL

PP Orta Boy Valiz 689 TL

PP Büyük Boy Valiz 789 TL

Erkek Eşofman Altı 145 TL

Kadın Pijama Takımı 239 TL

Kadın Flanel Pijama Takımı 299 TL

Kadın Leopar Desenli Gömlek 199 TL

Kadın Balıkçı Yaka Body 119 TL

Kız Çocuk Flanel Pijama Takımı 199 TL L

Kadın Tokalı Terlik 49,50 TL

Kadın Desenli Terlik 49,50 TL

Kadın Çapraz Terlik 49,50 TL

Kadın Çapraz Gold Terlik 49,50 TL

Ören Bayan Star Yumak 3'lü 57,50 TL

Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL

Sofra Bezi 44,50 TL

Havlu Set 2'li 65 TL

Kapı Önü Paspası 49,50 TL

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Yarın BİM'e Çapa Makinesi geliyor! BİM markette yarın hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 4

Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL

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