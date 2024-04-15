Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 16 Nisan salı aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 16 Nisan 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 16 Nisan 2024 salı indirimleri...
Billmatik Toz Deterjan 10 Kg 225 TL
Papia Kağıt Havlu 40 TL
Maylo Bütçen Tuvalet Kağıdı 32'li 155 TL
Sleepy lalak Havlu 50'li 28,50 TL
Maylo Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu 150'li 19,50 TL
Green Clean Çamaşır Deterjanı 1 Litre 145 TL
Green Clean Çamaşır Yumuşatıcı 1 Litre 95 TL
Dermokil Leke Karşıtı Yüz Bakım Kremi 60 ml 139 TL
Dermokil Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi 75 ml 129 TL
Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi 19,50 TL
Dermokil Soyulabilen Ayak Maskesi 39,50 TL
Dermokil El Kremi 30 ml 12,50 TL
Palmolive Aroma Sensations Duş Jeli 750 ml 85 TL
Mehmet Aydın Katı Sabun 64,50 TL
Domestos Wc Blok 99,50 TL
Macromax Çizmez Oluklu Sünger 25 TL
Savon De Luxe Sıvı Sabun 530 ml 55 TL
Urban Care Şampuan 95 TL
Capitol Saç Maskesi 54,50 TL
Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 5m 119 TL
Figürlü Masa Lambası 59 TL
Osram Led Ampul 8,5 W 39,50 TL
Remove Tüy Dökücü Krem 2x100 ml 65 TL
Sleepy Natural Uzun Hijyenik Ped 20'li + Günlük Ped 32'li Set 62,75 TL
L'Oreal Micellar Temizleme Suyu 200 ml 59,50 TL
L'Oreal Tonik 200 ml 59,50 TL
Arko El ve Vücut Kremi 300 ml 48,50 TL
L'Oreal Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 54,50 TL
L'Oreal Krauterhof At Kestanesi Masaj Jeli 100 ml 95 TL
Çocuk Soket Çorap Çeşitleri 10,50 TL
Kadın Soket Çorap 12.50 TL
Gloss Çocuk Boncuk Kolye ve Bileklik Seti 69,50 TL
Naturalove Çengelli Bebek Yaka İğnesi 39,50 TL
Mini Ayna 45 TL
Cosby Süpriz Hediyeli Oyuncak 19,50 TL
Prima Aktif Bebek Bezi Çeşitleri 415 TL
Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 225 TL
Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 Litre 79 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 99,50 TL
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 139 TL
Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 gr 125 TL
Bahçıvan Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 gr 189 TL
Sümeli Kelle&Göbek Kaşarı 400 gr 99,50 TL
İçim Labne 3x180 gr 89 TL
Sek Taze Peynir Çeşitleri 32,50 TL
Sek %18 Yağlı Krema 200 ml 27,50 TL
Sana Tereyağ Lezzeti Paket Margarin 3x250 gr 59 TL
Fide Paça ve İlikli Kemik Suyu 480 ml 29,75 TL
Ramiz İnegöl Köfte 500 gr 195 TL
Banvit Piliç Acılı Kebap 1000 gr 95 TL
Yanar Döner Piliç Yaprak Döner 700 gr 125 TL
İçimino Aromalı/Kakaolu Süt Çeşitleri 6x180 ml 49,50 TL
İçim Sade Süt 6x200 ml 49,50 TL
Teksüt %1 Yağlı Süt 1 Litre 21,90 TL
Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 Litre 27,90 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 44,50 TL
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 Litre 44,50 TL
Torku Tam Buğday Unlu Yulaflı Kakao Kremalı Bisküvi3x83 gr 19 TL
Torku Tam Buğdaylı Ruşeymli Bisküvi 3x80 gr 19 TL
Torku Tam Yulaflı Bisküvi 3x80 gr 19 TL
Torku Tam Buğdaylı Yulaflı Kremalı Bisküvi 3x83 gr 19 TL
Nora Buğday Unu 5 Kg 68,75 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre 174,75 TL
Verde Yemeklik Pirina Yağı 1 Litre 157 TL
Bella Natura Glutensiz Unlar 25 TL
Cem Siyah Sele Zeytin 125 TL
Tat Domates Salçası 1500 gr 95 TL
Tada Közlenmiş Biber 680 gr 36,50 TL
Torku Beyaz Sirke 2 Litre 27 TL
Tukaş Domates Rendesi 700 gr 21,50 TL
Tat Kornişon Turşu 350 gr 26 TL
Duru Haşlanmış Ürün Çeşitleri 400 gr 17,50 TL
Metin Geleneksel Çilek Reçeli 37,50 TL
Heinz Amerikan Burger Sos 230 gr 39,50 TL
Chef Seasons Sos Çeşitleri 24,50 TL
Heinz Ketçap Seti 2'li 59,75 TL
KentBoringer Tavuk Bulyon 24x10 gr 25 TL
Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 99,50 TL
Safir İyotlu Sofra Tuzu 1500 gr 11 TL
Tayaş Damla Yumuşak Şeker 300 gr 32,50 TL
Ülker Kekstra Çilek Soslu ve Krema Dolgulu Mini Kek 150 gr 22 TL
Master Nut Mısır Cipsi 90 gr 21,50 TL
Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 39 TL
Arifoğlu Limon Tuzu 60 gr 10,50 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 Kg 182 TL
Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 76,50 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 49,25 TL
Cardella Makarna Çeşitleri 10,25 TL
Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr 33 TL
Noodle Bardak 60 gr 13,50 TL
Arifoğlu Baharat Çeşitleri 11 TL
Arifoğlu Baharat Çeşitleri 15 TL