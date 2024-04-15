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  4. Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 16 Nisan salı aktüel ürünler kataloğu!

Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 16 Nisan salı aktüel ürünler kataloğu!

BİM market 16 Nisan 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 16 Nisan 2024 salı indirimleri...

Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 16 Nisan salı aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Billmatik Toz Deterjan 10 Kg 225 TL

Papia Kağıt Havlu 40 TL

Maylo Bütçen Tuvalet Kağıdı 32'li 155 TL

Sleepy lalak Havlu 50'li 28,50 TL

Maylo Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu 150'li 19,50 TL

Green Clean Çamaşır Deterjanı 1 Litre 145 TL

Green Clean Çamaşır Yumuşatıcı 1 Litre 95 TL

Dermokil Leke Karşıtı Yüz Bakım Kremi 60 ml 139 TL

Dermokil Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi 75 ml 129 TL

Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi 19,50 TL

Dermokil Soyulabilen Ayak Maskesi 39,50 TL

Dermokil El Kremi 30 ml 12,50 TL

Palmolive Aroma Sensations Duş Jeli 750 ml 85 TL

Mehmet Aydın Katı Sabun 64,50 TL

Domestos Wc Blok 99,50 TL

Macromax Çizmez Oluklu Sünger 25 TL

Savon De Luxe Sıvı Sabun 530 ml 55 TL

Urban Care Şampuan 95 TL

Capitol Saç Maskesi 54,50 TL

Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 5m 119 TL

Figürlü Masa Lambası 59 TL

Osram Led Ampul 8,5 W 39,50 TL

Remove Tüy Dökücü Krem 2x100 ml 65 TL

Sleepy Natural Uzun Hijyenik Ped 20'li + Günlük Ped 32'li Set 62,75 TL

L'Oreal Micellar Temizleme Suyu 200 ml 59,50 TL

L'Oreal Tonik 200 ml 59,50 TL

Arko El ve Vücut Kremi 300 ml 48,50 TL

L'Oreal Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 54,50 TL

L'Oreal Krauterhof At Kestanesi Masaj Jeli 100 ml 95 TL

Çocuk Soket Çorap Çeşitleri 10,50 TL

Kadın Soket Çorap 12.50 TL

Gloss Çocuk Boncuk Kolye ve Bileklik Seti 69,50 TL

Naturalove Çengelli Bebek Yaka İğnesi 39,50 TL

Mini Ayna 45 TL

Cosby Süpriz Hediyeli Oyuncak 19,50 TL

Prima Aktif Bebek Bezi Çeşitleri 415 TL

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Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 16 Nisan salı aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 2

Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 225 TL

Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 Litre 79 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 99,50 TL

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 139 TL

Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 gr 125 TL

Bahçıvan Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 gr 189 TL

Sümeli Kelle&Göbek Kaşarı 400 gr 99,50 TL

İçim Labne 3x180 gr 89 TL

Sek Taze Peynir Çeşitleri 32,50 TL

Sek %18 Yağlı Krema 200 ml 27,50 TL

Sana Tereyağ Lezzeti Paket Margarin 3x250 gr 59 TL

Fide Paça ve İlikli Kemik Suyu 480 ml 29,75 TL

Ramiz İnegöl Köfte 500 gr 195 TL

Banvit Piliç Acılı Kebap 1000 gr 95 TL

Yanar Döner Piliç Yaprak Döner 700 gr 125 TL

İçimino Aromalı/Kakaolu Süt Çeşitleri 6x180 ml 49,50 TL

İçim Sade Süt 6x200 ml 49,50 TL

Teksüt %1 Yağlı Süt 1 Litre 21,90 TL

Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 Litre 27,90 TL

Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 44,50 TL

Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 Litre 44,50 TL

Torku Tam Buğday Unlu Yulaflı Kakao Kremalı Bisküvi3x83 gr 19 TL

Torku Tam Buğdaylı Ruşeymli Bisküvi 3x80 gr 19 TL

Torku Tam Yulaflı Bisküvi 3x80 gr 19 TL

Torku Tam Buğdaylı Yulaflı Kremalı Bisküvi 3x83 gr 19 TL

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Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 16 Nisan salı aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 3

Nora Buğday Unu 5 Kg 68,75 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre 174,75 TL

Verde Yemeklik Pirina Yağı 1 Litre 157 TL

Bella Natura Glutensiz Unlar 25 TL

Cem Siyah Sele Zeytin 125 TL

Tat Domates Salçası 1500 gr 95 TL

Tada Közlenmiş Biber 680 gr 36,50 TL

Torku Beyaz Sirke 2 Litre 27 TL

Tukaş Domates Rendesi 700 gr 21,50 TL

Tat Kornişon Turşu 350 gr 26 TL

Duru Haşlanmış Ürün Çeşitleri 400 gr 17,50 TL

Metin Geleneksel Çilek Reçeli 37,50 TL

Heinz Amerikan Burger Sos 230 gr 39,50 TL

Chef Seasons Sos Çeşitleri 24,50 TL

Heinz Ketçap Seti 2'li 59,75 TL

KentBoringer Tavuk Bulyon 24x10 gr 25 TL

Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 99,50 TL

Safir İyotlu Sofra Tuzu 1500 gr 11 TL

Tayaş Damla Yumuşak Şeker 300 gr 32,50 TL

Ülker Kekstra Çilek Soslu ve Krema Dolgulu Mini Kek 150 gr 22 TL

Master Nut Mısır Cipsi 90 gr 21,50 TL

Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 39 TL

Arifoğlu Limon Tuzu 60 gr 10,50 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 Kg 182 TL

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 76,50 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 49,25 TL

Cardella Makarna Çeşitleri 10,25 TL

Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr 33 TL

Noodle Bardak 60 gr 13,50 TL

Arifoğlu Baharat Çeşitleri 11 TL

Arifoğlu Baharat Çeşitleri 15 TL

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