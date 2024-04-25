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  4. Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 26 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu!

Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 26 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu!

BİM market 26 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 26 Nisan 2024 cuma indirimleri...

Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 26 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv 10.999 TL

Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Televizyon 4.199 TL

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 299 TL

Polosmart HDMI Kablo 89 TL

Polosmart Bluetooth Speaker 249 TL

Polosmart Tws Kulaklık 349 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

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Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 26 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 2

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL

BIXL Regnum Örgü Koltuk Orijinal 499 TL

BIXL Nirvana Rattan Koltuk Eko 399 TL

BIXL Bambu Koltuk Eko 399 TL

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 2.999 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 89 TL

Kumtel 5.5 Litre Dijital Yağsız Fritöz 2.099 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

Dienni 2 Kapaklı 4 Bölmeli Ayakkabı Dolabı Beyaz 1.199 TL

Relax Çelik Termos 399 TL

House Pratik Elektornik Su Pompası 109 TL

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Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 26 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 3

Chef's Pro Krep Tava 189 TL

Benante Desenli Seramik Pizza Tabağı 109 TL

Benante Çelik Pipet 55 TL

Glass in Love Cam Ayaklı Latte Bardağı Seti 99 TL

Cam Kurabiyelik 199 TL

Lav Boyalı Artemis Meşrubat Bardağı 27,50 TL

Glass in Love Cam Kupa Seti 6'lı 99 TL

Lav Artemis Şekerlik 55 TL

Lav Artemis Kase 17,50 TL

Metal Sepet 179 TL

Askı Rayı 129 TL

Colorina Saklama Kabı 59 TL

Colorina Saklama Kabı 39 TL

Colorina Saklama Kabı 3'lü 65 TL

Kek/Börek Taşıma Kabı 55 TL

Mısır Kovalı Pipetli Bardak 47,50 TL

Hobby Life Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 16,50 TL

Hobby Lİfe Desenli Kahve Bardağı 12,50 TL

Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 17,50 TL

Casilda Home Mini Ütü Masası 219 TL

Kadın Ayakkabı Kutusu 37,50 TL

Erkek Ayakkabı Kutusu 47,50 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 59 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 49 TL

Plastik Raf Ünitesi 219 TL

Okyanus Home Bisküvi Kapaklı Saklama Kabı 55 TL

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Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 26 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 4

Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL

Hobby Life Çamaşır Selesi 99 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL

Üçgen Köşelik 109 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 429 TL

Okyanus Home Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 109 TL

Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 419 TL

Çöp Kovası 419 TL

Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL

Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 179 TL

Okyanus Home Banyo Seti 549 TL

Benante Balık Figürlü Fırçalık 99 TL

Benante Balık Figürlü Sıvı Sabunluk 99 TL

Kapı Arkası Askılık 99 TL

Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 19,50 TL

Mob Yedek Paspas Ucu 26,50 TL

2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 149 TL

Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet 39,50 TL

Organizer Çeşitleri 34,50 TL

Okyanus Home Derin Organizer 34,50 TL

Mandal Çeşitleri 23,50 TL

Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 15 TL

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