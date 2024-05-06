Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 7 Mayıs salı aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 7 Mayıs 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 7 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 7 Mayıs 2024 salı indirimleri...
5 kg Sek Yarım Yağlı Yoğurt 139 TL
400 g Altınkılıç Kaymaklı Lor 45 TL
500 g Güney Tereyağı 139 TL
450 g Superfresh Donuk Kasap Köfte 149 TL
1000 g Banvit Piliç Kokteyl Sosis 75 TL
1000 g Banvit Donuk Nugget 85 TL
900 g Pınar Hindi Salam 69.50 TL
1 kg Feast İnce Çıtır Patates 79 TL
850 g Binboğa Süzme Çiçek Balı 157.75 TL
800 g Cem Siyah Sele Zeytin 135 TL
120 g Indomie Jumbo Körili Noodle 9.90 TL
440 g Gülsan Tahin 61.50 TL
1000 g Gülsan Geleneksel Reçel Çeşitleri 53.50 TL
Dr. Oetker Mısır Nişastası 14.50 TL
Dr. Oetker Krem Şanti 22.50 TL
Atlet Şort Takım 225 TL
Bel Dantelli Hipster 40 TL
Uyku Bandı 55 TL
EQ Suni Deri Organizer Çanta 69 TL
Kadın Patik Çorap 90 TL
Kadın Nakışlı Çorap 24.50 TL
Doğal Taşlı Zincir Kolye 69 TL
Mandal Toka 39.50 TL
Çelik Bileklik 139 TL
İnci Boncuklu Zincir Kolye 65 TL
Golden Rose Lip Gloss 89 TL
Golden Rose Işıltılı Makyaj Bazı 159 TL
Angie Kadın Parfüm 105 TL
Angie El Kremi 65 TL
Rexona Kadın Deodorant 125 TL
Loreal Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi 129 TL
Naturalove Pedikür Seti 95 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 255 TL
7.5 kg Omo Active Toz Deterjan 289.75 TL
8'li Dev Rulo Kağıt Havlu 69 TL
16'lı Selpak Tuvalet Kağıdı 109 TL
960 ml Peros Konsantre Yumuşatıcı 42.50 TL
2 L Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 64.50 TL
1850 ml Domestos Kötü Koku Avcısı 65 TL
3 L Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 59 TL
Clear Şampuan 125 TL
Mr. Green 10'lu Renkli Bulaşık Süngeri 25 TL
Züber 3'lü Chia ve Hindistan Cevizli Meyve Bar 59.50 TL
7'li Ülker Cocostar 27.50 TL
Bifa Keks Hindistan Cevizli Kakao Kaplamalı Kek 22.50 TL
4'lü Ülker Cocostar 17.50 TL
3'lü Eti Benimo 36 TL
Nestle Crunch 69 TL
Haribo Yumuşak Şeker 6.50 TL