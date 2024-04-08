Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? BİM market 9 Nisan salı aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 9 Nisan 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 9 Nisan 2024 salı indirimleri...
Gündoğdu Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 259 TL
Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 185 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 139 TL
Dost Tereyağı 500 gr 135 TL
Peysan Tava Peyniri 700 gr 89,50 TL
Eker Süzme Yoğurt 500 gr 52,50 TL
Torku %3,3 Yağlı Sade Süt 6'lı 52,50 TL
Torku Meyveli / Kakaolu Süt Çeşitleri 6'lı 52,50 TL
Ayca Lor Peyniri 1000 gr 49,50 TL
Kerem Ballı Kaymak 200 gr 49,50 TL
İçim Şeftali & Ananaslı Kefir 1 Litre 46,50 TL
Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre 39,50 TL
Dost Tam Yağlı Süt 1 Litre 29,50 TL
Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,50 TL
Dost Bitkisel Krema 200 ml 11,50 TL
Sek Naneli Ayran 300 ml 9,90 TL
Ekur Et Yemeklik Pastırma 125 TL
Polonez Hindi Dilimli Sucuk 500 gr 99,50 TL
Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 65 TL
Polonez Hint Salam 2x90 gr 36,50 TL
Polonez Piliç Jambon 60 gr 10,50 TL
Akdo Fıstıklı Soğuk Baklava 400 gr 119,50 TL
Akdo Dondurma Sade 680 ml 90 TL
Tatlı Mola Özsüt Pasta Yoğun Çikolatalı 600 gr 89 TL
Superfresh Patates 1 Kg 79,50 T
Simbat Kavrulmuş Siirt Fıstığı 300 gr 145 TL
Keyifçe İri Kırık Ceviz İçi 400 gr 125 TL
Malatya Pazarı Hediyelik Kuru Meyve 450 gr 120 TL
Fiskobirlik Kavrulmuş Fındık İçi 250 gr 119,50 TL
Jomara Sugai Hurma 400 gr 89,50 TL
Fistuk Tuzlu Yer Fıstığı 500 gr 69,50 TL
Hazarbey Kuru Erik 200 gr 49,50 TL
Züber Antep Fıstığı Kaplı Hurma Topu 96 gr 49,50 TL
Perfect Delights Kuru Çilek - Kuru Vişne 44,50 TL
Simbat Çikolata Kaplı Bademli Hurma 200 gr 44,50 TL
Hazarbey Dut Kurusu 150 gr 39,50 TL
Gürsoy Kıyılmış Fındık 100 gr 39,50 TL
Coffee Mate Nestle Kahve Beyazlatıcısı 625 gr 99,50 TL
Kahve Dünyası Türk Kahvesi 250 gr 79,50 TL
Nescafe Hazır Kahve Çeşitleri 25'li 74,50 TL
Vip Filtre Kahve 250 gr 57,50 TL
Nescafe Taster's Choice Çözünebilir Kahve 100 gr 39,50 TL
Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 4x250 ml 44,50 TL
Patiswiss Smoothie Çeşitleri 250 ml 27,50 TL
Doğanay Şalgam Suyu Misket Limonu Aromalı 1 Litre 21,50 TL
Rixy Mısır Çerezi Çeşitleri 80 gr 16 TL
Binboğa Bal Kooperatif Balı Süzme Çiçek Balı 1000 gr 149,75 TL
Pınar Elit Siyah Zeytin 129 TL
Cem Kırma Yeşil Zeytin 124,50 TL
İnci Tahin 900 gr 119 TL
Fiskobirlik Fındık Kreması 119 TL
Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitle 39,75 TL
Koska Tahin Helvası 28,50 TL
Burcu Ajvar Kahvaltılık Sos 310 gr 24,90 TL
Lokman Çilek Reçeli 380 gr 22,50 TL
Noodle 10'lu 49,75 TL
Efsane Tam Buğday Un 2 Kg 37 TL
Unlüx Lavaş Ekmek 24,75 TL
Teremyağ Kase Margarin 250 gr 22,75 TL
Yuva Aktif Kuru Hamur Mayası 100 gr 15 TL
Duru Çiya Tohumu 10x8 gr 15 TL
Ülker Olala Sufle Mini 162 gr 32 TL
Bebeto Marshmallow Yumuşak Şeker 250 gr 29,50 TL
Toblerone Sütlü Çikolata 35 gr 14,50 TL
Gusto Çikolatalı Kruvasan 45 gr 7,50 TL