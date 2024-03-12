Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
ŞOK market 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, televizyona, dolaplardan, bebek bezine, ankastre setten, spor aletlerine kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte ŞOK market indirimleri...
Slazanger Kadın / Erkek Sıfır Yaka Sweatshirt 299 TL
Slazanger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 299 TL
Slazanger Kadın / Erkek Modal Kumaş T-Shirt 179 TL
Esem Kadın / Erkek Terlik 229 TL
3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL
4'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 49,95 TL
3'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 39,95 TL
Katlanır Yatak 1.149 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 279 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL
Slazanger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı 299 TL
Visco Dolgulu Yastık 169 TL
Silikon Micro Yastık 69,95 TL
Sleepy Extra 2'li Fırsat Paketi 189 TL
Hops Baby Islak Havlu 35 TL
100'lü Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu 65 TL
Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel/Bakım Kremi 68.90 TL
Gliss Şampuan 77.90 TL
3240 ml Domestos 89.90 TL
10 kg Alo Toz Deterjan 299 TL
Perwoll&Tursil&Omo Markalı Sıvı Deterjanlarda %25 İndirim
Karcher Buharlı Temizlik Makinesi 3.799 TL
Hoover Kombi No Frost Buzdolabı 16.999 TL
Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 27.999 TL
Sunny 4K Ultra HD 65 165 Smart LED TV 17.99 TL
Samsung 4k Ultra HD 65 165 Smart LED TV 28.499 TL
Oppo A16 4 GB 64 GB Cep Telefonu Mavi 5.779 TL
Tlc Dark Night Grey 1.729 TL
Altus Çift Kapaklı No Frost Buzdolabı 19,999 TL
Samsung 9 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL
Samsung 11 Kilogram Çamaşır Makinesi 19,999 TL
Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.599 TL
Fenoti 42'' Full HD Android Smart LED TV 6.499 TL
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL
Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL
Kumsal Tencere 349 TL
Kumsal Tava 179 TL
Katlanır Yaprak Masa 499 TL
Petrix Kendin Yap Bulut Gece Lambası 79.95 TL
Koming Pasta Tekli Sarkıt Avize 199 TL
Homing Golde Krem Başlık Abajur 199 TL
Sakura Led Ampul Sarı/Beyaz Işık 32.50 TL