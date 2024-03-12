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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK market 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, televizyona, dolaplardan, bebek bezine, ankastre setten, spor aletlerine kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte ŞOK market indirimleri...

Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

Slazanger Kadın / Erkek Sıfır Yaka Sweatshirt 299 TL 

Slazanger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 299 TL 

Slazanger Kadın / Erkek Modal Kumaş T-Shirt 179 TL

Esem Kadın / Erkek Terlik 229 TL 

3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL 

4'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 49,95 TL 

3'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 39,95 TL 

Katlanır Yatak 1.149 TL 

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 279 TL 

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL 

Slazanger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı 299 TL

Visco Dolgulu Yastık 169 TL 

Silikon Micro Yastık 69,95 TL

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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

Sleepy Extra 2'li Fırsat Paketi 189 TL

Hops Baby Islak Havlu 35 TL

100'lü Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu 65 TL

Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel/Bakım Kremi 68.90 TL

Gliss Şampuan 77.90 TL

3240 ml Domestos 89.90 TL

10 kg Alo Toz Deterjan 299 TL

Perwoll&Tursil&Omo Markalı Sıvı Deterjanlarda %25 İndirim

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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

Karcher Buharlı Temizlik Makinesi 3.799 TL

Hoover Kombi No Frost Buzdolabı 16.999 TL

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 27.999 TL

Sunny 4K Ultra HD 65 165 Smart LED TV 17.99 TL

Samsung 4k Ultra HD 65 165 Smart LED TV 28.499 TL

Oppo A16 4 GB 64 GB Cep Telefonu Mavi 5.779 TL

Tlc Dark Night Grey 1.729 TL

Altus Çift Kapaklı No Frost Buzdolabı 19,999 TL

Samsung 9 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL

Samsung 11 Kilogram Çamaşır Makinesi 19,999 TL

Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.599 TL

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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 4

Fenoti 42'' Full HD Android Smart LED TV 6.499 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL

Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL

Kumsal Tencere 349 TL

Kumsal Tava 179 TL

Katlanır Yaprak Masa 499 TL

Petrix Kendin Yap Bulut Gece Lambası 79.95 TL

Koming Pasta Tekli Sarkıt Avize 199 TL

Homing Golde Krem Başlık Abajur 199 TL

Sakura Led Ampul Sarı/Beyaz Işık 32.50 TL

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