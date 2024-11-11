Yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz tutuklandı mı

11 Kasım, Ekonomim- Bir süredir Türkiye gündeminde yer alan yasa dışı bahis için emniyetten ilk operasyon başladı. Çok sayıda ünlü ismin yer aldığı operasyonda, başta Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve birçok isim gözaltına alındı. Spor yorumcusu Batuhan Karadeniz için de gözaltı kararı çıktı, ancak Karadeniz’in yurt dışında olduğu aktarıldı. Sosyal medya fenomenlerinden İbrahim Yılmaz'ın da listede olması yankı uyandırdı.