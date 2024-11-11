Yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz tutuklandı mı
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında onlarca ünlü isme gözaltı çıktı. Bu isimlerden biri de İbrahim Yılmaz. Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz kimdir, neden gözaltına alındı?
11 Kasım, Ekonomim- Bir süredir Türkiye gündeminde yer alan yasa dışı bahis için emniyetten ilk operasyon başladı. Çok sayıda ünlü ismin yer aldığı operasyonda, başta Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve birçok isim gözaltına alındı. Spor yorumcusu Batuhan Karadeniz için de gözaltı kararı çıktı, ancak Karadeniz’in yurt dışında olduğu aktarıldı. Sosyal medya fenomenlerinden İbrahim Yılmaz'ın da listede olması yankı uyandırdı.
Instagram’da 25 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, ürettiği içeriklerle Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip. Yılmaz, tıpkı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri. Peki İbrahim Yılmaz kimdir, neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz tutuklandı mı? İşte merak edilen her şey!
İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?
19 Aralık 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen İbrahim Yılmaz, lise eğitimini Çorum’da tamamlamış ve 2003'te Çorum Lisesi’nden mezun olmuştur. Ancak sonrasında üniversite eğitimi için tekrardan İstanbul’a gelmek durumunda kalan Yılmaz, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.
İBRAHİM YILMAZ’IN İŞİ NEDİR?
Sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Yılmaz, 2010 yılında kendi güvenlik şirketini kurmuştur. Kurduğu şirket 2015 yılında Türkiye'nin en büyük şirketleri arasına adını yazdırmıştır. 2018 yılında, Forbes dergisi tarafından Türkiye'nin en başarılı 30 yaş altı iş insanları listesine girmeye hak kazandı. Öte yandan Türkiye’de güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve sosyal medyada çektiği videolarla tanınan İbrahim Yılmaz, Armed Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.