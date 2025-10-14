  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Yatırımcı sayısı en fazla olan 20 hisse açıklandı; Borsada tüm parseli onlar topluyor

Yatırımcı sayısı en fazla olan 20 hisse açıklandı; Borsada tüm parseli onlar topluyor

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en çok yatırımcı çeken 20 şirketin listesi hazırlandı.

Yatırımcı sayısı en fazla olan 20 hisse açıklandı; Borsada tüm parseli onlar topluyor - Sayfa 1

Mücahit Dere - ekonomim.com

Milyonlarca yatırımcının tercih ettiği Borsa İstanbul sabredenlerin kazancına kazanç katıyor. Borsadaki en çok tercih edilen şirketler ise merak konusu oldu.

1 | 22
Yatırımcı sayısı en fazla olan 20 hisse açıklandı; Borsada tüm parseli onlar topluyor - Sayfa 2

BORSADA EN FAZLA YATIRIMCISI OLAN 29 ŞİRKET

Borsadaki güncel gelişmelerin paylaşıldığı Fitntables sitesinde en fazla 20 yatırımcıya ev sahipliği yapan şirketler paylaşıldı. İşte o şirketlerin tamamı:

2 | 22
Yatırımcı sayısı en fazla olan 20 hisse açıklandı; Borsada tüm parseli onlar topluyor - Sayfa 3
20. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)

Yatırımcı sayısı
265.356
3 | 22
Yatırımcı sayısı en fazla olan 20 hisse açıklandı; Borsada tüm parseli onlar topluyor - Sayfa 4

19. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Yatırımcı sayısı
267.434

4 | 22