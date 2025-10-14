Yatırımcı sayısı en fazla olan 20 hisse açıklandı; Borsada tüm parseli onlar topluyor
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en çok yatırımcı çeken 20 şirketin listesi hazırlandı.
Mücahit Dere - ekonomim.com
Milyonlarca yatırımcının tercih ettiği Borsa İstanbul sabredenlerin kazancına kazanç katıyor. Borsadaki en çok tercih edilen şirketler ise merak konusu oldu.
BORSADA EN FAZLA YATIRIMCISI OLAN 29 ŞİRKET
Borsadaki güncel gelişmelerin paylaşıldığı Fitntables sitesinde en fazla 20 yatırımcıya ev sahipliği yapan şirketler paylaşıldı. İşte o şirketlerin tamamı:
