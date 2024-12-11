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  4. Yeni Bir Gün dizisine Şükran Ovalı dahil oldu! Şükran Ovalı kimdir?

Yeni Bir Gün dizisine Şükran Ovalı dahil oldu! Şükran Ovalı kimdir?

Yeni Bir Gün dizisine Şükran Ovalı dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Şükran Ovalı dizide Özlem karakterine hayat verecek. Peki, Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Yeni Bir Gün dizisine Şükran Ovalı dahil oldu! Şükran Ovalı kimdir? - Sayfa 1

Şükran Ovalı kimdir?

1 Nisan 1985 yılında İzmir’de doğan Şükran Pınar Ovalı Türk oyuncudur.

Doğum yeri İzmir'in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulunda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun oldu. Liseyi de Göztepe’de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul'a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi.

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Yeni Bir Gün dizisine Şükran Ovalı dahil oldu! Şükran Ovalı kimdir? - Sayfa 2

Şükran Ovalı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2006      Ezo Gelin

2007      Vazgeç Gönlüm

2007-2009           Bez Bebek

2008      Aşk Yakar

2008      Cin Geçidi

2009      Kahramanlar

2009      Bir Bulut Olsam Bahar

2010      Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2011      Reis

2012      Kötü Yol

2012      Leyla ile Mecnun

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Yeni Bir Gün dizisine Şükran Ovalı dahil oldu! Şükran Ovalı kimdir? - Sayfa 3

2013      Avrupa Avrupa

2014      Cinayet

2014-2015       Şeref Meselesi

2015-2016       Paramparça

2016      Familya

2017-2018      Vatanım Sensin

2018      Ufak Tefek Cinayetler

2020      Menajerimi Ara              

2022-2023      Yargı

2024      Kalpazan

Yakında        Yeni Bir Gün

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Yeni Bir Gün dizisine Şükran Ovalı dahil oldu! Şükran Ovalı kimdir? - Sayfa 4

İnternet dizi ve filmleri

2021      Şeref Bey

2022      Kal

2024      Erşan Kuneri

2025      Başka Bir Sen

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