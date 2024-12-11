Yeni Bir Gün dizisine Şükran Ovalı dahil oldu! Şükran Ovalı kimdir?
Yeni Bir Gün dizisine Şükran Ovalı dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Şükran Ovalı dizide Özlem karakterine hayat verecek. Peki, Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Şükran Ovalı kimdir?
1 Nisan 1985 yılında İzmir’de doğan Şükran Pınar Ovalı Türk oyuncudur.
Doğum yeri İzmir'in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulunda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun oldu. Liseyi de Göztepe’de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul'a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi.
Şükran Ovalı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2006 Ezo Gelin
2007 Vazgeç Gönlüm
2007-2009 Bez Bebek
2008 Aşk Yakar
2008 Cin Geçidi
2009 Kahramanlar
2009 Bir Bulut Olsam Bahar
2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2011 Reis
2012 Kötü Yol
2012 Leyla ile Mecnun
2013 Avrupa Avrupa
2014 Cinayet
2014-2015 Şeref Meselesi
2015-2016 Paramparça
2016 Familya
2017-2018 Vatanım Sensin
2018 Ufak Tefek Cinayetler
2020 Menajerimi Ara
2022-2023 Yargı
2024 Kalpazan
Yakında Yeni Bir Gün