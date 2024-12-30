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  4. Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Nur Sürer dahil oldu! Nur Sürer kimdir?

Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Nur Sürer dahil oldu! Nur Sürer kimdir?

Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Nur Sürer dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Nur Sürer dizide Güngör Alsoy karakterini canlandıracak. Peki, Nur Sürer kimdir? Nur Sürer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Nur Sürer dahil oldu! Nur Sürer kimdir? - Sayfa 1

Nur Sürer kimdir?

21 Haziran 1954 yılında Bursa’da doğan Nur Sürer, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

21 Haziran 1954 tarihinde Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak doğdu. Dedesi Priştine anneannesi Arnavut, baba tarafından da Dağıstan kökenlidir. Süleyman(1959-2024) adında bir erkek kardeşi vardır. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesinde tamamladı.

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Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Nur Sürer dahil oldu! Nur Sürer kimdir? - Sayfa 2

Akrabalarının yanına İsviçre'ye gidip 4 sene orada kalmıştır. Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

Sürer, 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.

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Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Nur Sürer dahil oldu! Nur Sürer kimdir? - Sayfa 3

Nur Sürer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

1979 Bereketli Topraklar Üzerinde

1980 Bir Günün Hikayesi     

1981 Aşka Dönüş                 

1983 Derman    

1984 Ayna

1984 Fidan         

1985 Dul Bir Kadın

1985 Yılanların Öcü   

1986 Ses   

1986 Son Urfalı 

1987 Karınca Katarı    

1987 Ateşböceği         

1988 Dönüş       

1988 Sadık Dost          

1989 Uçurtmayı Vurmasınlar

1990 Kiraz Çiçek Açıyor

1990 Umuda Yolculuk

1991 Suyun Öte Yanı 

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Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Nur Sürer dahil oldu! Nur Sürer kimdir? - Sayfa 4

1991 Uzlaşma             

1992 Denize Hançer Düştü          

1993 Korkunun Karanlık Gölgesi           

1994 İz               

1998 Yara          

2000 Karanlığın Gölgesinde Korkular            

2001 Sarı Günler                  

2002 Sır Çocukları      

2002 Abdülhamid Düşerken         

2010 Kaledeki Yalnızlık       

2016 Seviyorum Ama Arkadaşça           

2020 Nasipse Olur      

2021 Sen Ben Lenin   

2021 Zuhal

2024 Cadı 

2024 Mukadderat       

Yakında     O Da Bir Şey Mi?

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