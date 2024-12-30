Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Nur Sürer dahil oldu! Nur Sürer kimdir?

Akrabalarının yanına İsviçre'ye gidip 4 sene orada kalmıştır. Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

Sürer, 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.