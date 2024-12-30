Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Nur Sürer dahil oldu! Nur Sürer kimdir?
Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Nur Sürer dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Nur Sürer dizide Güngör Alsoy karakterini canlandıracak. Peki, Nur Sürer kimdir? Nur Sürer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Nur Sürer kimdir?
21 Haziran 1954 yılında Bursa’da doğan Nur Sürer, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
21 Haziran 1954 tarihinde Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak doğdu. Dedesi Priştine anneannesi Arnavut, baba tarafından da Dağıstan kökenlidir. Süleyman(1959-2024) adında bir erkek kardeşi vardır. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesinde tamamladı.
Akrabalarının yanına İsviçre'ye gidip 4 sene orada kalmıştır. Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.
Sürer, 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.
Nur Sürer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
1979 Bereketli Topraklar Üzerinde
1980 Bir Günün Hikayesi
1981 Aşka Dönüş
1983 Derman
1984 Ayna
1984 Fidan
1985 Dul Bir Kadın
1985 Yılanların Öcü
1986 Ses
1986 Son Urfalı
1987 Karınca Katarı
1987 Ateşböceği
1988 Dönüş
1988 Sadık Dost
1989 Uçurtmayı Vurmasınlar
1990 Kiraz Çiçek Açıyor
1990 Umuda Yolculuk
1991 Suyun Öte Yanı
1991 Uzlaşma
1992 Denize Hançer Düştü
1993 Korkunun Karanlık Gölgesi
1994 İz
1998 Yara
2000 Karanlığın Gölgesinde Korkular
2001 Sarı Günler
2002 Sır Çocukları
2002 Abdülhamid Düşerken
2010 Kaledeki Yalnızlık
2016 Seviyorum Ama Arkadaşça
2020 Nasipse Olur
2021 Sen Ben Lenin
2021 Zuhal
2024 Cadı
2024 Mukadderat
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