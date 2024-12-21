Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Salih Bademci dahil oldu! Salih Bademci kimdir?
Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Salih Bademci dahil oldu. Dizide Salih Bademci, Serdar Alsoy karakterini canlandıracak. Peki, Salih Bademci kimdir? Salih Bademci hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Salih Bademci kimdir?
15 Ağustos 1984 yılında İzmir’de doğan Salih Bademci, Türk oyuncudur.
Tiyatro çalışmalarını kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli adlı tiyatro topluluğu bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak sürdürür. Ulan İstanbul, Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin gibi televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterler ile tanınmıştır.
15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.
Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın Barda filminde rol alması ile başladı. Ardından yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı.
2007 yılında Siyah Beyaz ve Renkli (SBR) adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Tiyatro çalışmalarına kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etti. Tesir adlı oyundaki performansı ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü.
2014 yapımı Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini, 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. 20 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu İmer Özgün ile evlendi. İstanbullu Gelin'de Fikret, Kulüp dizisinde Selim Songür karakterini canlandırdı.