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  4. Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suphi Tekniker hayatını kaybetti! Suphi Tekniker kimdir?

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suphi Tekniker hayatını kaybetti! Suphi Tekniker kimdir?

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suphi Tekniker 84 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Suphi Tekniker’in hayatı ve rol aldığı projeler araştırılmaya başlandı. Peki, Suphi Tekniker kimdir? Suphi Tekniker hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suphi Tekniker hayatını kaybetti! Suphi Tekniker kimdir? - Sayfa 1

Suphi Tekniker kimdir?

10 Ocak 1940 yılında Mersin’de doğan Suphi Tekniker, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, senaryo yazarı ve yazardır.

Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940 tarihinde Mersin'de 6 kardeşli bir ailede doğdu. Mersin Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. Ancak akrabası Saim Alpago'nun yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. İlk yıllar küçük roller oynarken Toron Karacaoğlu'nun bir rolde hastalanması üzerine bir anda başrol oyuncusu oldu. Seyirciler arasındaki Atıf Yılmaz'ın kendisini beğenmesi üzerine sinema kariyeri başladı.

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Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suphi Tekniker hayatını kaybetti! Suphi Tekniker kimdir? - Sayfa 2

1960 yılında senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı; Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Suphi Kaner'in de rol aldıkları "Cici Kâtibem" filmi ile oyunculuğa başladı. 1975 yılından başlayarak birçok filmlerin senaryosunu yazdı. Oynadığı filmlerdeki, temiz yüzeyle hatırlanmaktadır. Belli başlı rolleri; Hülya Koçyiğit ile oynadığı Şoför filminde Hülya Koçyiğit'in "eniştesi", "Talihsiz Yavrum" filminde "Şoför Reşat", Tatlı Dillim filminde "basketbolcu", Tarkan Gümüş Eyer filminde "Tulga", Vukuat Var filminde "Güllüyü kandıran Ramazan", Cici Katibem'de ise "foto muhabiri"dir. İlerleyen dönemlerde kamera arkasına geçip rejisörlük, senaristlik gibi işler yapmayı seçti. Ertem Eğilmez'e Badi Ekrem rolü için Şener Şen'i tavsiye eden kişi oldu.

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Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suphi Tekniker hayatını kaybetti! Suphi Tekniker kimdir? - Sayfa 3

Suphi Tekniker hangi projelerde rol almıştır?

Oyuncu olarak

1960: Cici Katibem

1963: Büyük Yemin

1963: Kızlar Büyüdü

1963: Maceralar Kralı

1963: Zehir Hafiye

1964: İstanbul'un Kızları

1964: Sen Vur Ben Kırayım

1964: Yılların Ardından

1965: Cici Kızlar

1965: Hüseyin Baradan Çekilin Aradan

1965: Kolla Kendini Bebek

1965: Şıngırdak Melahat

1965: Taşralı Amca

1966: Kaldırım Meleği

1966: Karakolda Ayna Var

1966: Kenar Mahalle

1966: Şeref Kavgası

1966: Sokak Kızı

1966: Vatan Kurtaran Aslan

1967: Demir Kapı

1967: Elveda

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Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suphi Tekniker hayatını kaybetti! Suphi Tekniker kimdir? - Sayfa 4

1967: Kadın Düşmanı

1967: Kara Davut

1967: Utanç Kapıları

1967: Yaşlı Gözler

1968: İngiliz Kemal

1968: Öldürmek Hakkımdır

1969: Kanlı Aşk

1970: Kadın Satılmaz

1970: Meçhul Kadın

1970: Tarkan: Gümüş Eyer

1971: Beyoğlu Güzeli

1971: İntikam Kartalları

1971: Mavi Boncuk Lassi

1971: Üç Kızgın Cengaver

1972: Feryat

1972: Karaoğlan Geliyor

1972: Katerina 72

1972: Kopuk

1972: Oğlum İçin

1972: Oğlum

1972: Tatlı Dillim

1972: Vukuat Var

1972: Yumurcak Küçük Şahit

1973: Ezo Gelin

1973: Toprak Ana

1974: Talihsiz Yavrum

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