Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suphi Tekniker hayatını kaybetti! Suphi Tekniker kimdir?

1960 yılında senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı; Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Suphi Kaner'in de rol aldıkları "Cici Kâtibem" filmi ile oyunculuğa başladı. 1975 yılından başlayarak birçok filmlerin senaryosunu yazdı. Oynadığı filmlerdeki, temiz yüzeyle hatırlanmaktadır. Belli başlı rolleri; Hülya Koçyiğit ile oynadığı Şoför filminde Hülya Koçyiğit'in "eniştesi", "Talihsiz Yavrum" filminde "Şoför Reşat", Tatlı Dillim filminde "basketbolcu", Tarkan Gümüş Eyer filminde "Tulga", Vukuat Var filminde "Güllüyü kandıran Ramazan", Cici Katibem'de ise "foto muhabiri"dir. İlerleyen dönemlerde kamera arkasına geçip rejisörlük, senaristlik gibi işler yapmayı seçti. Ertem Eğilmez'e Badi Ekrem rolü için Şener Şen'i tavsiye eden kişi oldu.