Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suphi Tekniker hayatını kaybetti! Suphi Tekniker kimdir?
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suphi Tekniker 84 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Suphi Tekniker’in hayatı ve rol aldığı projeler araştırılmaya başlandı. Peki, Suphi Tekniker kimdir? Suphi Tekniker hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Suphi Tekniker kimdir?
10 Ocak 1940 yılında Mersin’de doğan Suphi Tekniker, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, senaryo yazarı ve yazardır.
Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940 tarihinde Mersin'de 6 kardeşli bir ailede doğdu. Mersin Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. Ancak akrabası Saim Alpago'nun yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. İlk yıllar küçük roller oynarken Toron Karacaoğlu'nun bir rolde hastalanması üzerine bir anda başrol oyuncusu oldu. Seyirciler arasındaki Atıf Yılmaz'ın kendisini beğenmesi üzerine sinema kariyeri başladı.
1960 yılında senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı; Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Suphi Kaner'in de rol aldıkları "Cici Kâtibem" filmi ile oyunculuğa başladı. 1975 yılından başlayarak birçok filmlerin senaryosunu yazdı. Oynadığı filmlerdeki, temiz yüzeyle hatırlanmaktadır. Belli başlı rolleri; Hülya Koçyiğit ile oynadığı Şoför filminde Hülya Koçyiğit'in "eniştesi", "Talihsiz Yavrum" filminde "Şoför Reşat", Tatlı Dillim filminde "basketbolcu", Tarkan Gümüş Eyer filminde "Tulga", Vukuat Var filminde "Güllüyü kandıran Ramazan", Cici Katibem'de ise "foto muhabiri"dir. İlerleyen dönemlerde kamera arkasına geçip rejisörlük, senaristlik gibi işler yapmayı seçti. Ertem Eğilmez'e Badi Ekrem rolü için Şener Şen'i tavsiye eden kişi oldu.
Suphi Tekniker hangi projelerde rol almıştır?
Oyuncu olarak
1960: Cici Katibem
1963: Büyük Yemin
1963: Kızlar Büyüdü
1963: Maceralar Kralı
1963: Zehir Hafiye
1964: İstanbul'un Kızları
1964: Sen Vur Ben Kırayım
1964: Yılların Ardından
1965: Cici Kızlar
1965: Hüseyin Baradan Çekilin Aradan
1965: Kolla Kendini Bebek
1965: Şıngırdak Melahat
1965: Taşralı Amca
1966: Kaldırım Meleği
1966: Karakolda Ayna Var
1966: Kenar Mahalle
1966: Şeref Kavgası
1966: Sokak Kızı
1966: Vatan Kurtaran Aslan
1967: Demir Kapı
1967: Elveda
1967: Kadın Düşmanı
1967: Kara Davut
1967: Utanç Kapıları
1967: Yaşlı Gözler
1968: İngiliz Kemal
1968: Öldürmek Hakkımdır
1969: Kanlı Aşk
1970: Kadın Satılmaz
1970: Meçhul Kadın
1970: Tarkan: Gümüş Eyer
1971: Beyoğlu Güzeli
1971: İntikam Kartalları
1971: Mavi Boncuk Lassi
1971: Üç Kızgın Cengaver
1972: Feryat
1972: Karaoğlan Geliyor
1972: Katerina 72
1972: Kopuk
1972: Oğlum İçin
1972: Oğlum
1972: Tatlı Dillim
1972: Vukuat Var
1972: Yumurcak Küçük Şahit
1973: Ezo Gelin
1973: Toprak Ana
1974: Talihsiz Yavrum