Yılbaşından bugüne kadar en çok kazandıranlar belli oldu! İlk sırada ne altın var ne de borsa
2025’in en iyi getirenleri ortaya çıktı. Gümüş, senenin ilk dokuz ayında ortalama olarak yüzde 100’e yaklaşan getirisiyle yatırımcıların gözdesi olurken; altın ve Bitcoin de kuvvetli performansıyla öne çıktı.
1 Ocak–7 Ekim 2025 sürecinde yatırım araçları içerisinde en çok getiri sağlayan gram gümüş oldu. Yüzde 97,96’lık yükselişiyle zirveye yerleşen gümüşü, yüzde 77,89 getiriyle gram altın izledi. Bitcoin’in yüzde 56, Nasdaq100’ün yüzde 40 oranında yükseldiği dönemde, Borsa İstanbul (BIST100) ise yalnızca yüzde 10’luk artışla daha sınırlı bir performans sergiledi. İşte yılbaşından bugüne kadar en çok kazandıranlar: