Zembilli dizisi ne zaman başlayacak? Zembilli dizisinin konusu nedir?
Zembilli dizisi yayımlanan tanıtımı ile dikkat çekti. Zembilli dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisi ne zaman başlıyor? Zembilli dizisinin konusu nedir? Zembilli dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Zembilli dizisi ne zaman başlıyor?
Üs Yapım imzası taşıyan, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizi Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak cuma akşamı ATV ekranlarda olacak.
Zembilli dizisinin konusu nedir?
Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizi 3 Ocak cuma akşamı atv ekranında yerini alacak.
Zembilli, geleneklerin ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu küçük kasabada yaşayan insanların hayatlarına ışık tutuyor.
Aşk, dostluk, aile bağları ve hayallerin peşinden koşmanın önemi, dizinin ana temaları arasında yer alıyor.
Sıcak ve samimi bir atmosferde şekillenen dizi, izleyicilere unutulmaz bir seyir deneyimi sunmayı hedefliyor.