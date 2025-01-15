Zerrin Nişancı Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Zerrin Nişancı kimdir?
Ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu’na Zerrin Nişancı dahil oldu. Zerrin Nişancı dizide Nazan Bozbeyli karakterini canlandıracak. Peki, Zerrin Nişancı kimdir? Zerrin Nişancı hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Zerrin Nişancı kimdir?
1960 yılında İstanbul’da doğan Zerrin Nişancı, Hukukçu, avukat, sanatçı, dizi oyuncusudur. Şişli Terakki Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1983) mezunu. Ayrıca Plato Film Okulu’nda Ayla Algan ile kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır.
Bir süre avukatlık yaptı. Ayrıca Beymen’de yöneticilik, Gelişim seminerleri, takı tasarım gibi işlerle uğraştı. Evlenmiş boşanmış bir kızı vardır.
Zerrin Nişancı, dizi oyunculuğuna 33 yaşındayken, 2010 yılında Doktorlar dizisindeki Şevval Karagöz rolüyle başladı. Daha sonra Aşk-ı Memnu, Galip Derviş Fazilet Hanım ve Kızları, Elimi Bırakma, Sadakatsiz gibi birçok film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.