Zeytin Ağacı dizisinin kadrosuna Şükrü Özyıldız dahil oldu! Şükrü Özyıldız kimdir?
Zeytin Ağacı dizisinin kadrosuna Şükrü Özyıldız dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Şükrü Özyıldız dizide Özgür karakterine hayat verecek. Peki, Şükrü Özyıldız kimdir? Şükrü Özyıldız hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Şükrü Özyıldız kimdir?
18 Şubat 1988 yılında İzmir’de doğan Şükrü Özyıldız, Türk oyuncudur.
18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de doğdu. Annesi Rodoslu bir Rum, babası ise Trabzonludur. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesinde Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünü kazanıp İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek Ege Üniversitesi İşletme Bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmus programıyla Portekiz'e gitmiştir.
Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurt dışında oyunculukla ilgili bir workshop'a katılan oyuncu, bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.
Birçok tiyatro oyununda, reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular adlı günlük dizide görülmüştür.
2013-2014 yılları arasında Star TV ve FOX ekranlarında yayımlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrolleri Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış, daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva'da başrol oynamıştır.
2014-2015 yılları arasında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.
2015 yılında Star TV'de yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show TV'de yayımlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi, düşük reytinglerden dolayı 18. bölümde final yapmıştır. 2021 yılında atv'de yayımlanan Akıncı dizisinde Fatih/Akıncı karakterini canlandırmıştır.