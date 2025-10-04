Zeytinin sahte olduğunu anlamanın tek yolu*Artık hiçbir şarküteri hile yapamıyor.

  1. Ekonomim
Şarküteri ya da marketten zeytin satın alırken hileyi önlemek için bu pratik yöntemi uygulamalısınız

Günümüzde hilenin bulaşmadığı neredeyse hiçbir sektör kalmadı. Başta otomotiv ve yedek parça olmak üzere artık tükettiğimiz gıdalara bile hile yapılıyor.

Vatandaşlar ise nişastanın süt değerinden fazla olduğu kaşardan, glikoz şurubu doğal şekerden fazla olan baklavadan uzak durmak için artık bilinçlendi.

SAHTE ZEYTİNİ ANINDA GÖZLER ÖNÜNE SEREN TEKNİK

Sahte zeytini anlamak için tek yapılması gereken bir ısırık almak. Eğer zeytinin çekirdeği kahverengi ise tükettiğiniz zeytin büyük oranda organik gıda boyasız zamana bırakılarak olgunlaşmış zeytindir.

Sahte zeytinlerde özellikle gıda boyası kullanılarak zeytinler daha göz alıcı ve iştah açıcı hale getiriliyor.

